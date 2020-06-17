Победитель "Евровидения"-2009 выступит на "Славянском базаре" с новой песней

34-летний норвежский скрипач и певец с белорусскими корнями, победитель "Евровидения"-2009 Александр Рыбак планирует выступить на "Славянском базаре в Витебске" в двух концертах - "Звезды "Евровидения" и концерте закрытия.

- Пока в Норвегии закрыты границы, я написал песню на русском языке "Позади", - рассказал Александр Рыбак. - Я сочувствую певцам, которые хотели покорить в этом году Европу, так как "Евровидение"-2020 отменили. Я в нем должен был участвовать в антракте. Но я уже участвовал в этом цирке несколько раз. К тому же, всех конкурсантов пригласили на "Евровидение"-2021. И надеюсь, что национальные отборочные комиссии это учтут. Норвегия - место, где я живу - счастливое для меня. Но ностальгия - тоже делает свое дело и влияет на остальные чувства.Поэтому я свою новую песню написал на русском языке.Надеюсь на возобновление гастрольной деятельности и участие в фестивалях. А пока: мойте руки!

Певец родился 13 мая 1986 года в Минске. Александр рос в творческой семье. Родители Александра Рыбака - музыканты. Отец Игорь Александрович играл в музыкальном ансамбле Витебска на скрипке. Мать певца, Наталья Валентиновна, пианистка, работала в редакции музыкальных программ на телевидении Белоруссии.

Бабушка Савицкая Мария Борисовна преподавала студентам уроки в музыкальном училище. Уже в пять лет Александр начал делать шаги под руководством отца - мальчика учили играть на фортепиано и скрипке.

В 1990 году семья перебралась в Норвегию, где отец устроился на престижную работу. Александра Рыбака отдали в музыкальное училище, получив аттестат, юноша блеснул талантами и поступил в консерваторию города Осло.

С детства Сашу восхищали три исполнителя - Моцарт, Битлз и Стинг.

2006 год ознаменовался для певца успешным участием в конкурсной программе молодых талантов Kjempesjansen, который проходил в Норвегии. Там юноша исполнил собственную песню Foolin и получил за нее первое место.

Весной 2009 года мир наблюдал, как Александр Рыбак покорил сердца миллиардов зрителей на международном конкурсе "Евровидение"-2009, где спел и сыграл на скрипке собственную песню Fairytale.Рыбак установил абсолютный рекорд (387 очков) в истории конкурса и стал победителем.

В 2015 году совместно с белорусскими коллегами музыкант сочинил песню под названием Accent. Белорусская группа Milki выступила с этой композицией на белорусском республиканском этапе отбора на "Евровидение", где заняла четвертое место.

Музыкант регулярно появляется на телевидении, причем певцу рады и на норвежских, и на белорусских, и на российских телеканалах. У него 12 альбомов, более 20 клипов, музыка к кинофильмам.

На "Славянском базаре в Витебске" планируют также выступить Кристина Орбакайте, Филипп Киркоров, Валерий Меладзе и другие.