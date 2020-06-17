Почему цифровизация часто усложняет жизнь врачам

Пандемия COVID-19 приближается к концу, и нам пора вернуться к решению всех системных проблем здравоохранения. Одна из них - выполнение Национального проекта "Здравоохранение" и майских указов президента РФ в области цифрового здравоохранения (ЦЗ).

На наш взгляд, сложность этой задачи вполне соответствует нашим интеллектуальным возможностям. Более того, российскими разработчиками уже созданы решения абсолютного большинства задач, необходимых для создания Единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ). Однако пока достигнутые результаты совершенно не соответствуют затраченным средствам. В чем причины?

На наш взгляд, главная из них заключается в том, что практически вся активность сводится к созданию инфраструктуры, а не к достижению целей, значимых для работников здравоохранения и пациентов. Очень мало сделано для создания компьютерных систем, которые могут быть использованы для развития первичной медико-санитарной помощи, борьбы с сердечно-сосудистыми, онкологическими и другими социально значимыми заболеваниями. До сих пор не создана полноценная электронная медицинская карта, что в принципе исключает переход к электронному документообороту. На сегодняшний день цифровизация не облегчает работу врача, а нередко лишь затрудняет ее.

Отчасти это связано и с тем, что неудовлетворительна нормативная база цифрового здравоохранения. В результате отказа от разработки единых "правил игры" и перекладывания ответственности на регионы создается не единая система, а множество региональных и не очень совместимых между собой сегментов.

Кроме того, отсутствует система мониторинга создания и развития ЕГИСЗ, в результате нет реальной картины состояния и перспектив развития системы. А это, в свою очередь, исключает возможность аналитики и прогнозирования.

К подавляющему большинству классов медицинских информационных систем не разработаны типовые требования, а также методики объективной оценки соответствия используемых систем установленным требованиям.

К большинству медицинских информационных систем не разработаны типовые требования

Отсутствие серьезной работы по стандартизации и информационной совместимости (интероперабельности) фактически парализовало создание комплексной и быстро развивающейся системы. И даже имеющийся удачный опыт регионов, медицинских организаций, фирм-разработчиков практически не тиражируется. Происходит процесс, который можно назвать бесконечным "изобретением велосипедов".

Все эти недостатки сформировали у значительной части медиков стойкую убежденность, что многие компьютерщики - либо непрофессионалы, либо прохвосты, имеющие единственную цель - ободрать здравоохранение, всучив некачественные программы за огромные деньги.

По нашему мнению, подавляющая часть этих проблем связана не с нехваткой финансирования, а с низким качеством управления в этой сфере. Предложения и мнение профессионального сообщества по сути игнорируются, а каналы обратной связи для анализа реальной информации о состоянии цифровизации не работают.

Наша ассоциация считает необходимым разработать и реализовать программу сотрудничества по выходу из кризиса. АРМИТ готова принять активное участие в этой работе и предоставить ведомству полный доступ к своим информационным ресурсам. Для начала считаем необходимым возобновить работу Экспертного совета Минздрава РФ по вопросам использования ИТ в системе здравоохранения.

50 миллиардов рублей израсходовано на цифровизацию здравоохранения с 2011 года

Это позволило бы создать механизмы постоянного взаимодействия министерства и экспертного сообщества, а также разработать перечень первоочередных задач цифрового здравоохранения, существенно важных для пациентов и медицинских работников, - с обязательным указанием сроков, проверяемых целевых показателей и методов контроля. Жизненно необходимо также создание реальной конкурентной среды, стимулирующей использование и развитие наиболее эффективных разработок. Способствовать этому сможет инвентаризация (аудит) существующих отечественных медицинских информационных систем и ресурсов.

А общедоступный, постоянно актуализируемый информационный ресурс с реестрами успешных и потенциально тиражируемых решений (goodpractice) позволил бы всем заинтересованным ознакомиться со сравнительными характеристиками наиболее распространенных МИС, с информацией, где они установлены, отзывами (как позитивными, так и негативными) об их работе.

Все эти решения позволят создать на базе наиболее "продвинутых" медицинских организаций центры медицинских информационных технологий - полигоны для обкатки новых ИТ-решений, оценки эффективности их использования, сравнения качества однотипных систем, технологий комплексного использования и интеграции различных МИС. Мы не сомневаемся, что через год практическое здравоохранение увидит явные положительные результаты и оценит те безграничные возможности, которые предоставляют современные цифровые технологии.