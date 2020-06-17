Почему цифровизация часто усложняет жизнь врачам

Новости

Захарова рассказала, по кому ударят санкции США против "Северного потока-2" 19:50
Каким профессиям чаще всего учатся пожилые люди 19:48
В законодательство внесены поправки о мониторинге запахов в воздухе 19:46
Названы регионы, где запланированы аукционы по выкупу квартир 19:15
МИД России оценил американский "Акт Цезаря" против Сирии 19:11
Росстат рассказал о том, насколько выросли цены за неделю 19:10
Росстат представил первую оценку ВВП России за первый квартал 19:07
Замглавы района Дагестана попал в больницу после драки 19:06
Минск: О чем повествуют музейные экспонаты выставки "Наша общая Победа" 19:04
Медведев: Туристической отрасли необходимы масштабные меры поддержки 19:01
Суд продлил арест фигурантам дела о прорыве дамб на реке Сейба 18:59
Автор документального фильма о Лемми из Motörhead снимет байопик о нем 18:56
Видео: В Ярославле ливень затопил улицы 18:56
В Москве задержали банкиров, растративших миллиарды рублей 18:53
В Ростове оштрафовали торговца пропусками во время самоизоляции 18:51
Ивановские врачи спасли ребенка беременной женщины, умершей от COVID 18:49
Зоя Бербер рассказала о постельной сцене в "Проекте "Анна Николаевна" 18:44
Захарова: Россия готова участвовать в обновлении завода в Пакистане 18:38
Стали известны причины ареста экс-главы Пятигорска 18:30
В Москве побит температурный рекорд 128-летней давности 18:26
МИД: Москва будет следить за шагами Токио по прекращению развертывания ПРО 18:25
Медведев предложил лизинговые каникулы для туристических предприятий 18:20
Медведев: Пандемия может стать стимулом для развития внутреннего туризма 18:03
В МВД состоялось заседание штаба по профилактике правонарушений 17:49
Петербуржцев попросили не кормить крякв 17:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Советы психологов: как подготовить выпускника к ЕГЭ
Советы психологов: как подготовить выпускника к ЕГЭ
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Как пережить жару и вернуться к привычному ритму жизни
Как пережить жару и вернуться к привычному ритму жизни
17.06.2020 19:24
Рубрика: Общество

Компьютер - не мебель

Почему цифровизация часто усложняет жизнь врачам
Текст: Михаил Эльянов (президент Ассоциации развития медицинских информационных технологий (АРМИТ), руководитель рабочей группы Экспертного совета Минздрава России по использованию ИКТ в системе здравоохранения)
Российская газета - Спецвыпуск № 132(8186)
Пандемия COVID-19 приближается к концу, и нам пора вернуться к решению всех системных проблем здравоохранения. Одна из них - выполнение Национального проекта "Здравоохранение" и майских указов президента РФ в области цифрового здравоохранения (ЦЗ).
Современная медицина уже немыслима без цифровых технологий. Фото: Матыцин Валерий / ТАСС Современная медицина уже немыслима без цифровых технологий. Фото: Матыцин Валерий / ТАСС
Современная медицина уже немыслима без цифровых технологий. Фото: Матыцин Валерий / ТАСС

На наш взгляд, сложность этой задачи вполне соответствует нашим интеллектуальным возможностям. Более того, российскими разработчиками уже созданы решения абсолютного большинства задач, необходимых для создания Единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ). Однако пока достигнутые результаты совершенно не соответствуют затраченным средствам. В чем причины?

На наш взгляд, главная из них заключается в том, что практически вся активность сводится к созданию инфраструктуры, а не к достижению целей, значимых для работников здравоохранения и пациентов. Очень мало сделано для создания компьютерных систем, которые могут быть использованы для развития первичной медико-санитарной помощи, борьбы с сердечно-сосудистыми, онкологическими и другими социально значимыми заболеваниями. До сих пор не создана полноценная электронная медицинская карта, что в принципе исключает переход к электронному документообороту. На сегодняшний день цифровизация не облегчает работу врача, а нередко лишь затрудняет ее.

Фото: Сергей Михеев
Коронавирус спровоцировал развитие телемедицины

Отчасти это связано и с тем, что неудовлетворительна нормативная база цифрового здравоохранения. В результате отказа от разработки единых "правил игры" и перекладывания ответственности на регионы создается не единая система, а множество региональных и не очень совместимых между собой сегментов.

Кроме того, отсутствует система мониторинга создания и развития ЕГИСЗ, в результате нет реальной картины состояния и перспектив развития системы. А это, в свою очередь, исключает возможность аналитики и прогнозирования.

К подавляющему большинству классов медицинских информационных систем не разработаны типовые требования, а также методики объективной оценки соответствия используемых систем установленным требованиям.

К большинству медицинских информационных систем не разработаны типовые требования

Отсутствие серьезной работы по стандартизации и информационной совместимости (интероперабельности) фактически парализовало создание комплексной и быстро развивающейся системы. И даже имеющийся удачный опыт регионов, медицинских организаций, фирм-разработчиков практически не тиражируется. Происходит процесс, который можно назвать бесконечным "изобретением велосипедов".

Фото: iStock
В подготовку будущих врачей необходимо внести коррективы

Все эти недостатки сформировали у значительной части медиков стойкую убежденность, что многие компьютерщики - либо непрофессионалы, либо прохвосты, имеющие единственную цель - ободрать здравоохранение, всучив некачественные программы за огромные деньги.

По нашему мнению, подавляющая часть этих проблем связана не с нехваткой финансирования, а с низким качеством управления в этой сфере. Предложения и мнение профессионального сообщества по сути игнорируются, а каналы обратной связи для анализа реальной информации о состоянии цифровизации не работают.

Наша ассоциация считает необходимым разработать и реализовать программу сотрудничества по выходу из кризиса. АРМИТ готова принять активное участие в этой работе и предоставить ведомству полный доступ к своим информационным ресурсам. Для начала считаем необходимым возобновить работу Экспертного совета Минздрава РФ по вопросам использования ИТ в системе здравоохранения.

50 миллиардов рублей израсходовано на цифровизацию здравоохранения с 2011 года

Это позволило бы создать механизмы постоянного взаимодействия министерства и экспертного сообщества, а также разработать перечень первоочередных задач цифрового здравоохранения, существенно важных для пациентов и медицинских работников, - с обязательным указанием сроков, проверяемых целевых показателей и методов контроля. Жизненно необходимо также создание реальной конкурентной среды, стимулирующей использование и развитие наиболее эффективных разработок. Способствовать этому сможет инвентаризация (аудит) существующих отечественных медицинских информационных систем и ресурсов.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
Пандемия коронавируса показала обществу истинную роль медицины

А общедоступный, постоянно актуализируемый информационный ресурс с реестрами успешных и потенциально тиражируемых решений (goodpractice) позволил бы всем заинтересованным ознакомиться со сравнительными характеристиками наиболее распространенных МИС, с информацией, где они установлены, отзывами (как позитивными, так и негативными) об их работе.

Все эти решения позволят создать на базе наиболее "продвинутых" медицинских организаций центры медицинских информационных технологий - полигоны для обкатки новых ИТ-решений, оценки эффективности их использования, сравнения качества однотипных систем, технологий комплексного использования и интеграции различных МИС. Мы не сомневаемся, что через год практическое здравоохранение увидит явные положительные результаты и оценит те безграничные возможности, которые предоставляют современные цифровые технологии.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Утверждено расписание ЕГЭ на 2020 год
В Совфеде объяснили, почему голосование по Конституции важно провести сейчас
Новак: Россия ответственно относится к своим обязательствам в ОПЕК+
Ростуризм предложил сделать бесплатной электронную визу на 2021 год
МИД РФ: Решение НАТО дать Украине статус партнера имеет политическую подоплеку
Биржевая цена бензина марки АИ-95 превысила исторический максимум
Названы регионы-лидеры по уровню благосостояния семей
Как защититься от укусов клещей