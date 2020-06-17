Спорту после пандемии уже не остаться прежним

Не прошло и шести месяцев, а всем уже абсолютно понятно: 2020-й войдет в историю человечества как год COVID-19. Проклятый вирус нанес громадный урон всему миру и спорту тоже.

Только давайте признаем, что спорт, каким бы он ни был - олимпийским или массовым, - совсем не главный вид человеческой деятельности. У него, скромнейшей части национальной экономики, две задачи. Первая - в какой-то степени помочь народу поддерживать здоровье. И вторая - радовать этот же народ подвигами профессиональных спортивных гладиаторов. Таковых с каждым годом становится все больше, а их класс все усредняется.

Вот их-то заслуженно сытое по прежним меркам состояние должно измениться, и измениться круто. Уже сегодня крах мировой экономики сравнивают с Великой депрессией 1929-1933 годов. Но мы-то еще на первой стадии наступления и борьбы с вирусом. И кто сказал, что вторая, третья... волны будут менее безжалостными? Вакцину обязательно изобретут, вопрос только когда... Большому спорту в его теперешнем процветающем виде надо скорее уразуметь, что прежней щедрой вольготности не будет. Пишу об этом не со злорадством, а с сожалением, ибо отдал воспеванию чемпионов почти полвека.

На моих глазах большой спорт превращался из скромного кормильца талантливых индивидов, не щадящих здоровья, в заоблачно коммерциализованную и переоцененную сферу приложения физических усилий.

Раньше сосед-полковник негодовал: игроки его любимого ЦСКА получают столько же, сколько он, прошедший войну в Корее. Бедный ветеран перевернулся бы в гробу, узнай он, что сегодня малоизвестный футболист даже не Премьер-лиги, а всего лишь Футбольной национальной лиги в период всеобщего падения публично жалуется на потерю зарплаты до каких-то жалких... 200-400 тысяч рублей в месяц. А ведь, играя за свой Нижний Новгород, полузащитник провел 20 матчей и забил аж два мяча. Причем в ворота соперников такого же сомнительно среднего класса. Да у нас известный писатель-лауреат будет счастлив вырвать не 200 тысяч, а хотя бы 150 за книгу, на которую ушел минимум год каторжного труда.

Так как пишу специально для "СОЮЗа", то с удивлением обнаружил: наша дорогущая по стоимости игроков футбольная Премьер-лига не очень отличается от белорусской. Наблюдая по телевизору за матчами чемпионата Беларуси, заметил, что соседи как-то поазартнее и побыстрее. Это не комплимент, а лишь беспристрастная констатация.

Может быть, теперь как раз и громыхнул час переоценки завышенных ценностей? В не менее, а, может быть, в более богатых, чем наши, странах люди, служа шоферами и инженерами, выступают за свои клубы, играя за интерес. Боюсь, что теперь даже растерявшие свои миллиарды российские олигархи подумают, прежде чем выкладывать миллионы долларов за иностранного футболиста-хоккеиста-баскетболиста, когда-то что-то завоевавшего, а нынче с годами облысевшего и обросшего жирком от сидения на скамейке запасных своей французской или немецкой команды. Он на склоне удачной карьеры благосклонно, да еще после некоторых сомнений, принял миллионное предложение "от этих русских", чтобы уж точно обеспечить третье-четвертое поколение своих потомков.

Хватит раскидываться деньгами. Они нужны на другие, столь необходимые нам всегда, а сегодня особенно, цели. Слышу о стоимости звезды не первой величины в восемь-десять миллионов долларов в год и невольно думаю: эти бы деньги да в пострадавшие от коронавируса Дагестан, Североморск, в Забайкалье. Но тут не должно быть ни правительственных указов, ни губернаторских пинков. Надо осознать, что наступило новое тяжелейшее время, когда от излишней на данной момент роскоши придется лет на семь-десять отказаться.

Может быть, именно сейчас нашим, "национальным", атлетам выпал слегка запоздавший шанс выйти и сыграть, проявить себя

В конце концов давайте доверять в спорте своим соотечественникам. Может, в этот и в последующие годы им и выпал как раз тот запоздавший шанс выйти, сыграть, проявить себя. Я не наивен. Подноготная выплат легионерам и их агентам мне известна. И все равно должна улететь в прошлое наша безалаберность в подборе дорогущих зарубежных спортивных кадров.

Министерство спорта России уже сократило квартальные расходы на семь миллиардов рублей. Что дальше - догадаться нетрудно. Ощущение, что основной заботой нового министра спорта Олега Матыцина станет как раз поддержание народного здоровья.

И в мировом спорте изменения неизбежны. С 1976 года я работал на тринадцати Олимпиадах. И с каждым четырехлетием Игры буквально проседали от собственного разрастающегося гигантизма. Больше спортсменов, больше видов спорта и соответственно новеньких дворцов и стадионов. И многие в баснословные и не окупаемые деньги обошедшиеся спортсооружения после 17-дневного праздника переходили в разряд безработных. В Рио-де-Жанейро они с 2016 года уже успели превратиться в полузаброшенные памятники безудержному олимпийскому расточительству. Вряд ли такое повторится в эпоху постпандемии. Какой город-организатор осмелится оторвать от своих тяжело пострадавших во всех смыслах слова граждан деньги на олимпийские кутежи?

Посмотрите, как быстро среагировали японцы на вызванный CORVID-19 перенос Олимпиады-2020 на следующий год. Из-за вирусного форс-мажора одно из богатейших государств мира потеряло 12 миллиардов долларов. И, слегка переведя дыхание, выдвинуло Международному олимпийскому комитету несколько условий. Игры или в 2021 году, или никогда! Торжественные церемонии открытия и закрытия, на которые ради прославления страны-организатора выбрасывались сотни миллионов, проходят в совсем ином, гораздо более скромном формате.

А французы, собирающиеся проводить летнюю Олимпиаду-2024, хотят отменить дорогущий олимпийский транспорт, пересадив всех членов олимпийской семьи - и спортсменов, и журналистов - на городские автобусы или спустить в душную подземку. Добирайтесь до спортивных объектов сами. Кроме того, местные бизнесмены впервые в послевоенной истории не очень-то собираются уступать дорогу мировым топ-спонсорам МОК, в дни Игр заполоняющим чужие рынки своими товарами и услугами. Почему профит должны получать иностранцы, да еще и МОК, когда есть мы - организаторы-французы? Чувствуете? Разговор пошел на другом языке.

С прискорбием отмечаю, что многие Международные спортивные федерации понесли огромные потери. Крупные чемпионаты отменены, перенесены и неизвестно когда состоятся. Следовательно, не выполнены контракты со спонсорами. А те, тоже немало потерявшие в месяцы мирового нокдауна, совсем не будут торопиться с заключением новых соглашений. То есть и национальные федерации не получат от международных никаких отчислений. Это цепочка, нет, скорее замкнутый круг, из которого в ближайшие месяцы (в лучшем случае) не вырваться.

Много разговоров ведется о состязаниях в режиме онлайн. По-моему, они хороши только в шахматах, здорово прибавивших за эти месяцы в популярности. Смотрел мелкие легкоатлетические турниры. Следил за соревнованиями по киберспорту. Но все это совершенно не то, что мы любим и к чему привыкли. Да и спорт без зрителей для нас, что выпить рюмку и не крякнуть.

Спорт обязательно возвратится - и мы вместе с ним - на стадионы. Но прежним ему уже не быть.