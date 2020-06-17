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Рубрика: Общество

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Почему во время эпидемии люди чаще ведут дневники?
Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 132(8186)
Одним из инструментов самосохранения личности всегда был дневник. Об опыте ведения дневников во время коронавируса "РГ" расспросила историка Михаил Мельниченко, руководителя интернет-проекта "Прожито", объединившего корпус личных дневников XIX-XX веков.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Люди начинают вести дневник, когда испытывают дефицит качественных собеседников? Или...?

Михаил Мельниченко: Часто говорят: мир после пандемии будет другим. Дневник - хороший способ фиксации того, как этот "другой мир" наступает. Важно зафиксировать, как происходят эти изменения не только во внешнем пространстве (социальная дистанция, нормы этикета, способы обучения и пр.), но и внутри человека. Если у исследователей будет корпус личных текстов, можно будет посмотреть, как люди менялись. Люди часто начинают вести дневники в стрессовой ситуации. Это видно по дневникам блокадного Ленинграда. Науке известно примерно 5-6 тысяч личных дневников (с середины XVIII века). И почти каждый 12-й из них - дневник Ленинградской блокады. Жители выбирали дневник как инструмент самосохранения. Были и официальные дневники, но большинство рождались сами по себе. Если вникнуть в мотивы авторов, то многие не только пытались зафиксировать время, но и, как написал один из авторов, "не оскотиниться". И конечно, многие включали "режим историка". Импульс к ведению дневника - это всегда комбинация авторских мотиваций. От очистки памяти до оттачивания стиля. Есть и психологические мотивации - нужен собеседник. Есть и терапевтическая функция: это один из способов справиться со стрессом.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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В пандемию всплеск дневниковых записей был?

Михаил Мельниченко: Всплеск очевиден. На Западе появилось несколько организаций, которые собирают коронавирусные дневники. Мы пока не так активны.

Равнозначно ли ведение дневника ручкой в тетради постам в блогах?

Михаил Мельниченко: Дневник в меньшей степени предполагает возможность чтения твоего текста кем-то другим. Хотя у дневника тоже много хитрых жанровых особенностей, и большое их количество все же адресовано некоему лицу или группе лиц. А блог - изначально публичная история. Автор рисует себя таким, каким хочет предстать перед аудиторией.

Личный дневник - более ценный документ?

Михаил Мельниченко: Блоги дают скорее анализ социальных связей. А в дневниках самым важным может оказаться авторство. Для антрополога или психолога важнее психологические дневники - влюбленность, обиды на близких. Фольклористу важны записанные анекдоты, слухи, шутки. Поэтому мы в центре "Прожито", действующем при Европейском университете, мы собираем все дневниковые тексты. У растет приток материалов. Видимо, люди, оказавшись на самоизоляции, взялись за разбор архивов. А со следующего года издательство Европейского университета начнет издавать книги про блокадные дневники. Если у вас в семье сохранились еще не оцифрованные блокадные дневники, пожалуйста, свяжитесь с сайтом "Прожито".

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