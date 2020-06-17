Попова: Число заболевших COVID достигнет минимума через месяц

Еще месяц понадобится на то, чтобы число заражений коронавирусом в РФ достигло минимума, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Я бы хотела, чтобы число заболевших в сутки было вообще равно нулю, сказала она в эфире телеканала "Россия 1". - Это тот показатель, к которому мы стремимся. Но я надеюсь, что еще месяц нам понадобится для того, чтобы достичь определенного самого низкого уровня".

Речь идет о минимуме в одну тысячу выявленных заражений за сутки. При этом, по словам Поповой, "разные страны имеют свой недельный или ежедневный уровень, например, США достаточно долгий период времени ежедневно регистрируют порядка 20 тысяч случаев".