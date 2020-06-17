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17.06.2020 22:59
Рубрика: Общество

Попова: У половины заразившихся коронавирусом в России нет симптомов

Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Почти у половины заразившихся коронавирусом пациентов в России болезнь протекала бессимптомно, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 1".

Фото: REUTERS
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"Если говорить по бессимптомным, то да, мы видим до 60% в разные дни, а в целом по статистике это около 50% активно выявленных носителей или людей с бессимптомной формой" - отметила она.

Примечательно, что в мае доля бессимптомных случаев заражения в стране достигла 45% против 15% в марте.

"И это очень хороший показатель для страны, потому что это наше активное выявление", - отметила глава Роспотребнадзора.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Пандемия коронавируса COVID-19

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