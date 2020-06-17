Препарат дексаметазон включен в рекомендации для лечения COVID-19

ВОЗ назвала исследования, подтвердившие эффективность препарата "дексаметазон" у пациентов с тяжелым течением COVID-19, "научным прорывом". Исследования британских медиков показали, что у больных с тяжелым течением заболевания, требующем кислородной поддержки или даже искусственной вентиляции легких, применение препарата уменьшало смертность на 20-30 процентов. Использование дексаметазона для лечения больных с COVID-19 было включено во временные рекомендации Минздрава РФ.

Применялся ли дексаметазон для лечения пациентов с COVID-19 в России? На этот вопрос "Российской газете" ответил заслуженный врач России, ведущий научный редактор vrachu.ru Михаил Каган.

- Применение кортикостероидов для подавления системного воспаления хорошо и давно известно врачам разных специальностей и является основой так называемой "базисной" терапии при многих аутоиммунных болезнях, таких, как системная красная волчанка, гломерулонефриты, бронхиальная астма, синдром Кавасаки, аутоиммунная тромбоцитопеническая пурпура и т.д.

Дексаметазон - препарат старый, известный человечеству с 1960-х годов и давно был зарегистрирован для лечения аутоиммунных болезней во всех странах, включая СССР и Россию.

Намного сложнее определить место этих препаратов при инфекционных болезнях, так как их тормозящее влияние на иммунную систему может препятствовать освобождению организма от возбудителя. Поэтому какого-то общего подхода здесь нет и быть не может, и в инструкции к применению препарата в разделе "показания" написано следующее : "тяжелые инфекционные заболевания (в сочетании с антибиотиками)".

При новой коронавирусной инфекции у тяжелых пациентов возникает необычное для инфекционных заболеваний состояние, называемое цитокиновым штормом, когда "однобокая" гиперактивация иммунной системы приводит к выбросу в кровь вызывающих воспаление факторов в значительном количестве, что усиливает повреждение лёгких и других внутренних органов. Поэтому применение кортикостероидов представлялось логичным, но однозначных рекомендаций не было в связи с отсутствием доказательств эффективности при COVID-19 и хорошо известными рисками применения системных стероидов. Тем не менее, возможность их применения при тяжёлом течении заболевания была отмечена в седьмой версии Временных Методических рекомендаций "Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции", выпущенной Минздравом РФ 3 июня.

Очень хорошо, что появились столь убедительные данные из исследования с качественным дизайном. Надо отметить, что в Великобритании применялась доза дексаметазона существенно более низкая, чем рекомендована нашим Минздравом - 6 мг в день. В отечественных рекомендациях - 20 мг в день. Думаю, что британцам удалось найти оптимальную дозу, уже обеспечивающую положительный эффект и минимизирующую побочные действия.

Надо отметить, что эффект зарегистрирован только у тяжелых пациентов, нуждающихся в кислородной поддержке или в ИВЛ. Именно у этих пациентов, видимо, степень воспаления такова, что нужны кортикостероиды. У более легких пациентов в проведенном исследовании более быстрого выздоровления не отмечалось. То есть дексаметазон существенно снижает смертность в той группе пациентов, из которых большой процент умирает.

Сейчас не надо впадать в другую крайность. Уже в Великобритании начали появляться публикации о том, что если бы препарат начали применять с начала пандемии, удалось спасти бы около 5 тысяч жизней. Дело в том, что применять препарат просто исходя из формальной логики нельзя. Нужны доказательства, которые сейчас наконец получены.