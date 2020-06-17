Препарат дексаметазон включен в рекомендации для лечения COVID-19

Новости

Медведев предложил лизинговые каникулы для туристических предприятий 18:20
Медведев: Пандемия может стать стимулом для развития внутреннего туризма 18:03
В МВД состоялось заседание штаба по профилактике правонарушений 17:49
Петербуржцев попросили не кормить крякв 17:48
Собянин продлил сертификаты на детский отдых до 31 октября 2021 года 17:31
В Пулково резко вырос пассажирский трафик 17:30
"Славянский базар в Витебске" пройдет с 16 по 20 июля 17:30
Пару в центре Москвы арестовали за публичный секс 17:29
МИД РФ: Видеоконференция Индии, КНР и России намечена на 23 июня 17:28
Мишустин отменил приказ времен СССР о меню в самолетах 17:26
В Рязанской области собака покусала шестерых детей 17:26
В Крыму спасатели вытащили корову из выгребной ямы 17:26
Выставка в РНБ ознакомит с историей борьбы с эпидемиями 17:24
Президент Сирии Асад с супругой подпадают под новые санкции США 17:11
В Петербурге температура воздуха побила рекорд 1905 года 17:07
В Мордовии сотрудники МЧС спасли провалившуюся в колодец корову 17:05
В Череповце сборщик мебели убил недовольную клиентку 17:04
Гомель предложил дорожную карту партнерам в Кировской области 17:00
АвтоВАЗ не будет выплачивать бонусы рабочим из-за низких продаж 17:00
Российские производители осваивают экспорт онлайн 16:58
Кирилл Серебренников снимет сериал про Андрея Тарковского 16:55
Названа дата возобновления съемок "Мира Юрского периода 3" 16:41
В аэропорту Симферополь появилось 20-метровое граффити с Айвазовским 16:36
Раскрыта тайна ярких аномалий на Титане 16:35
В Петербурге медсестру оштрафовали за расстегнутый комбинезон 16:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Советы психологов: как подготовить выпускника к ЕГЭ
Советы психологов: как подготовить выпускника к ЕГЭ
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Как пережить жару и вернуться к привычному ритму жизни
Как пережить жару и вернуться к привычному ритму жизни
17.06.2020 17:47
Рубрика: Общество

Препарат дексаметазон включен в рекомендации для лечения COVID-19

Текст: Ирина Невинная
ВОЗ назвала исследования, подтвердившие эффективность препарата "дексаметазон" у пациентов с тяжелым течением COVID-19, "научным прорывом". Исследования британских медиков показали, что у больных с тяжелым течением заболевания, требующем кислородной поддержки или даже искусственной вентиляции легких, применение препарата уменьшало смертность на 20-30 процентов. Использование дексаметазона для лечения больных с COVID-19 было включено во временные рекомендации Минздрава РФ.

Применялся ли дексаметазон для лечения пациентов с COVID-19 в России? На этот вопрос "Российской газете" ответил заслуженный врач России, ведущий научный редактор vrachu.ru Михаил Каган.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Ангелы в белых халатах: Как врачи борются с эпидемией коронавируса

- Применение кортикостероидов для подавления системного воспаления хорошо и давно известно врачам разных специальностей и является основой так называемой "базисной" терапии при многих аутоиммунных болезнях, таких, как системная красная волчанка, гломерулонефриты, бронхиальная астма, синдром Кавасаки, аутоиммунная тромбоцитопеническая пурпура и т.д.

Дексаметазон - препарат старый, известный человечеству с 1960-х годов и давно был зарегистрирован для лечения аутоиммунных болезней во всех странах, включая СССР и Россию.

Намного сложнее определить место этих препаратов при инфекционных болезнях, так как их тормозящее влияние на иммунную систему может препятствовать освобождению организма от возбудителя. Поэтому какого-то общего подхода здесь нет и быть не может, и в инструкции к применению препарата в разделе "показания" написано следующее : "тяжелые инфекционные заболевания (в сочетании с антибиотиками)".

При новой коронавирусной инфекции у тяжелых пациентов возникает необычное для инфекционных заболеваний состояние, называемое цитокиновым штормом, когда "однобокая" гиперактивация иммунной системы приводит к выбросу в кровь вызывающих воспаление факторов в значительном количестве, что усиливает повреждение лёгких и других внутренних органов. Поэтому применение кортикостероидов представлялось логичным, но однозначных рекомендаций не было в связи с отсутствием доказательств эффективности при COVID-19 и хорошо известными рисками применения системных стероидов. Тем не менее, возможность их применения при тяжёлом течении заболевания была отмечена в седьмой версии Временных Методических рекомендаций "Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции", выпущенной Минздравом РФ 3 июня.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
В Минздраве назвали уникальным проведение исследований вакцины в пандемию

Очень хорошо, что появились столь убедительные данные из исследования с качественным дизайном. Надо отметить, что в Великобритании применялась доза дексаметазона существенно более низкая, чем рекомендована нашим Минздравом - 6 мг в день. В отечественных рекомендациях - 20 мг в день. Думаю, что британцам удалось найти оптимальную дозу, уже обеспечивающую положительный эффект и минимизирующую побочные действия.

Надо отметить, что эффект зарегистрирован только у тяжелых пациентов, нуждающихся в кислородной поддержке или в ИВЛ. Именно у этих пациентов, видимо, степень воспаления такова, что нужны кортикостероиды. У более легких пациентов в проведенном исследовании более быстрого выздоровления не отмечалось. То есть дексаметазон существенно снижает смертность в той группе пациентов, из которых большой процент умирает.

Сейчас не надо впадать в другую крайность. Уже в Великобритании начали появляться публикации о том, что если бы препарат начали применять с начала пандемии, удалось спасти бы около 5 тысяч жизней. Дело в том, что применять препарат просто исходя из формальной логики нельзя. Нужны доказательства, которые сейчас наконец получены.

Общество Здоровье Международные организации ВОЗ Правительство Минздрав Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Новак: Россия ответственно относится к своим обязательствам в ОПЕК+
Ростуризм предложил сделать бесплатной электронную визу на 2021 год
МИД РФ: Решение НАТО дать Украине статус партнера имеет политическую подоплеку
За сутки в России подтверждено 7843 случая COVID-19 в 84 регионах
ФСБ задержала участников нападения на Дагестан в 1999 году
Финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге перенесен с 2021 на 2022 год
Названы регионы-лидеры по уровню благосостояния семей
Как защититься от укусов клещей