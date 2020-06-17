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17.06.2020 17:11
Рубрика: В мире

Президент Сирии Асад с супругой подпадают под новые санкции США

Текст: Константин Волков

Вашингтон вводит новые санкции против Сирии в рамках "Акта о защите гражданского населения Сирии", заявил 17 июня госсекретарь США Майкл Помпео.

Речь идет о 39 решениях по ограничительным мерам в отношении физических и юридических лиц, сказал Помпео. В числе таких лиц - президент Сирии Башар Асад и его супруга Асма Асад. Кроме того, под санкции подпадают младший брат президента Махер Асад и находящаяся под его командованием 4-я танковая дивизия САА, старшая сестра сирийского лидера Бушра Асад, еще несколько человек из клана Асадов, а также - один из крупнейших сирийских бизнесменов Мухаммед Хамшо и его родственники. Кроме того, американские ограничения распространяются на иранскую дивизию "Фатимиюн"

По словам Помпео, новые санкции - "начало кампании по экономическому и политическому давлению на Асада, призванной лишить его доходов и отказаться от поддержки ведения войны и совершения зверств в отношении сирийского народа".

Фото: Брайан Смит/РИА Новости
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Также в заявлении Помпео отмечается, что "любой, кто ведет дела с режимом Асада, вне зависимости от того, где в мире он находится, может потенциально попасть под ограничения на въезд в США и под финансовые санкции".

Вашингтон заявил, что санкционное давление будет продолжаться до того, пока Асад не остановит войну и не согласится на политическое урегулирование согласно резолюции Совбеза ООН 2254, принятой в декабре 2015 года. В ней сказано, что будущее Сирии определит сам сирийский народ, а также признается роль Международной группы посредников по Сирии (МГПС) в качестве центральной платформы для содействия усилиям ООН по достижению прочного политического урегулирования в Сирии.

Постпред Сирии при ООН Башшар Аль-Джафари назвал политику блокад и односторонних санкций, проводимую США, "другой стороной терроризма".

"Когда США ежедневно открыто грабят 200 тысяч баррелей нефти с сирийских нефтяных месторождений и 400 тысяч тонн хлопка, поджигают тысячи гектаров пшеничных полей, крадут миллионы голов скота, хвастаются "разделением Сирии", умышленно ослабляют сирийский фунт, когда принудительно навязывают экономические меры, направленные на удушение сирийского народа, и оккупируют части сирийской земли, защищают своего турецкого партнера, который оккупирует другие сирийские земли, и когда после всего этого представитель США выражает беспокойство своей администрации из-за ухудшения жизни сирийского гражданина, обвиняя в этом так называемый "режим", уместно задать законный вопрос: не является ли все это симптомом политической шизофрении? Разве это не указывает на острое заболевание?", - цитирует сирийское государственное информагентство SANA слова дипломата.

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