Приказ Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 15.06.2020 № 298/656 "Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого государственного экзамена по каждому учебному предмету, требований к использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2020 году"

Зарегистрирован 17.06.2020 № 58663

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 17.06.2020 г.

Вступает в силу 22 июня 2020 г.

Во исполнение пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 10 июня 2020 г. № 842 "Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и вступительных испытаний при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета в 2020 году" (официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 13 июня 2020 года), в соответствии с частью 5 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2019, № 30, ст. 4134), подпунктом 4.2.25 Положения о Министерстве просвещения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2018 г. № 884 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 32, ст. 5343; 2019, № 51, ст. 7631), и подпунктом 5.2.7 Положения о Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2018 г. № 885 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 32, ст. 5344; 2019, № 51, ст. 7643), приказываем:

1. Утвердить следующее единое расписание проведения единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ):

1.1. Пробный экзамен: 29 июня (понедельник) и (или) 30 июня (вторник).

1.2. Для лиц, освоивших образовательные программы среднего общего образования в текущем году и предыдущие годы, имеющих документ об образовании, подтверждающий получение среднего общего образования (или образовательные программы среднего (полного) общего образования - для лиц, получивших документ об образовании, подтверждающий получение среднего (полного) общего образования, до 1 сентября 2013 г.) и (или) подтверждающий получение среднего профессионального образования, а также для лиц, имеющих среднее общее образование, полученное в иностранных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе при наличии у них действующих результатов единого государственного экзамена (далее - участники ЕГЭ):

3июля (пятница) - география, литература, информатика и информационнокоммуникационные технологии (ИКТ);

6июля (понедельник) - русский язык;

7июля (вторник) - русский язык;

10июля (пятница) - ЕГЭ по математике профильного уровня;

13июля (понедельник) - история, физика;

16июля (четверг) - обществознание, химия;

20июля (понедельник) - иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (за исключением раздела "Говорение"), биология;

22июля (среда) - иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (раздел "Говорение");

23июля (четверг) - иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (раздел "Говорение").

1.3. Для участников ЕГЭ, не явившихся на экзамен в даты, установленные подпунктом 1.2 пункта 1 настоящего приказа, по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально; участников ЕГЭ, у которых совпали сроки проведения экзаменов по отдельным учебным предметам в даты, установленные подпунктом 1.2 пункта 1 настоящего приказа; участников ЕГЭ, принявших участие в ЕГЭ в даты, установленные подпунктом 1.2 пункта 1 настоящего приказа, но не завершивших выполнение экзаменационной работы по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально; участников ЕГЭ, принявших участие в ЕГЭ в даты, установленные подпунктом 1.2 пункта 1 настоящего приказа, апелляции которых о нарушении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. № 190/1512 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 декабря 2018 г., регистрационный № 52952) (далее - Порядок), конфликтной комиссией были удовлетворены; участников ЕГЭ, принявших участие в ЕГЭ в даты, установленные подпунктом 1.2 пункта 1 настоящего приказа, чьи результаты были аннулированы по решению председателя государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) в случае выявления фактов нарушений Порядка, совершенных лицами, указанными в пунктах 59 и 60 Порядка, или иными (в том числе неустановленными) лицами:

24 июля (пятница) - по всем учебным предметам (за исключением русского языка и иностранных языков (английский, французский, немецкий, испанский, китайский);

25 июля (суббота) - по всем учебным предметам.

1.4. Для участников ЕГЭ, не явившихся на экзамен в даты, установленные подпунктами 1.2 и (или) 1.3 пункта 1 настоящего приказа, по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально; участников ЕГЭ, принявших участие в ЕГЭ в даты, установленные подпунктом 1.3 пункта 1 настоящего приказа, но не завершивших выполнение экзаменационной работы по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально; участников ЕГЭ, принявших участие в ЕГЭ в даты, установленные подпунктом 1.3 пункта 1 настоящего приказа, апелляции которых о нарушении Порядка конфликтной комиссией были удовлетворены; участников ЕГЭ, принявших участие в ЕГЭ в даты, установленные подпунктом 1.3 пункта 1 настоящего приказа, чьи результаты были аннулированы по решению председателя ГЭК в случае выявления фактов нарушений Порядка, совершенных лицами, указанными в пунктах 59 и 60 Порядка, или иными (в том числе неустановленными) лицами:

3 августа (понедельник) - география, литература, информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (раздел "Говорение"), биология, история;

5 августа (среда) - русский язык;

7 августа (пятница) - обществознание, химия, физика, иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (за исключением раздела "Говорение"), ЕГЭ по математике профильного уровня.

1.5. Для участников ЕГЭ, у которых совпали сроки проведения экзаменов по отдельным учебным предметам в даты, установленные подпунктом 1.4 пункта 1 настоящего приказа; участников ЕГЭ, принявших участие в ЕГЭ в даты, установленные подпунктом 1.4 пункта 1 настоящего приказа, но не завершивших выполнение экзаменационной работы по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально; участников ЕГЭ, принявших участие в ЕГЭ в даты, установленные подпунктом 1.4 пункта 1 настоящего приказа, апелляции которых о нарушении Порядка конфликтной комиссией были удовлетворены; участников ЕГЭ, принявших участие в ЕГЭ в даты, установленные подпунктом 1.4 пункта 1 настоящего приказа, чьи результаты были аннулированы по решению председателя ГЭК в случае выявления фактов нарушений Порядка, совершенных лицами, указанными в пунктах 59 и 60 Порядка, или иными (в том числе неустановленными) лицами:

8августа (суббота) - по всем учебным предметам.

2.Установить, что:

2.1.ЕГЭ по всем учебным предметам начинается в 10.00 по местному времени.

2.2.Продолжительность ЕГЭ по математике профильного уровня, физике, литературе, информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ), обществознанию, истории составляет 3 часа 55 минут (235 минут); по русскому языку, химии, биологии - 3 часа 30 минут (210 минут); по географии, иностранным языкам (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (за исключением раздела "Говорение") - 3 часа (180 минут); по иностранным языкам (английский, французский, немецкий, испанский) (раздел "Говорение") - 15 минут; по китайскому языку (раздел "Говорение") - 12 минут.

2.3.Участники ЕГЭ используют средства обучения и воспитания для выполнения заданий контрольных измерительных материалов ЕГЭ (далее -КИМ ЕГЭ) в аудиториях пунктов проведения экзаменов.

Допускается использование участниками ЕГЭ следующих средств обучения и воспитания по соответствующим учебным предметам:

по математике профильного уровня - линейка, не содержащая справочной информации (далее - линейка), для построения чертежей и рисунков;

по физике - линейка для построения графиков, оптических и электрических схем; непрограммируемый калькулятор, обеспечивающий выполнение арифметических вычислений (сложение, вычитание, умножение, деление, извлечение корня) и вычисление тригонометрических функций (sin, cos, tg, ctg, arcsin, arccos, arctg), а также не осуществляющий функций средства связи, хранилища базы данных и не имеющий доступа к сетям передачи данных (в том числе к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет") (далее - непрограммируемый калькулятор);

по химии - непрограммируемый калькулятор; периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева, таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде, электрохимический ряд напряжений металлов;

по географии - линейка для измерения расстояний по топографической карте; транспортир, не содержащий справочной информации, для определения азимутов по топографической карте; непрограммируемый калькулятор;

по иностранным языкам - технические средства, обеспечивающие воспроизведение аудиозаписей, содержащихся на электронных носителях, для выполнения заданий раздела "Аудирование" КИМ ЕГЭ; компьютерная техника, не имеющая доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; аудиогарнитура для выполнения заданий раздела "Говорение" КИМ ЕГЭ.

В день проведения ЕГЭ на средствах обучения и воспитания не допускается делать пометки, относящиеся к содержанию заданий КИМ ЕГЭ по учебным предметам.

3.Настоящий приказ вступает в силу с 22 июня 2020 года.

Министр просвещения Российской Федерации С.С.Кравцов

Временно исполняющий обязанности руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки А.А.Музаев