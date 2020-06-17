Проблему отлова косаток и белух могут решить уже в июне

Новости

Названа дата возобновления съемок "Мира Юрского периода 3" 16:41
В аэропорту Симферополь появилось 20-метровое граффити с Айвазовским 16:36
Раскрыта тайна ярких аномалий на Титане 16:35
В Петербурге медсестру оштрафовали за расстегнутый комбинезон 16:31
Лукашенко принял приглашение присутствовать на параде Победы в Москве 16:30
Появились свежие кадры из второго сезона сериала "Академия "Амбрелла" 16:26
В Удмуртии учителя осудили за растление семи школьниц и убийство 16:25
Главы МИД Индии и КНР договорились разрешить опасную ситуацию на границе 16:25
Lamborghini навсегда отказалась от участия в автосалонах 16:25
Четыре россиянина арестованы за попытку ввоза наркотиков в Южную Корею 16:22
Появилось первое фото с возобновленных съемок "Аватара 2" 16:19
В Южной Корее наградили лучших знатоков русского языка среди студентов 16:14
Актер Никита Ефремов впервые прокомментировал ДТП со своим отцом 16:03
В Псковской области прокуратура "сорвала" свадьбу на базе отдыха 16:03
Mercedes-Benz тизером анонсировал новый AMG E63 16:00
В Краснодаре задержан еще один участник "карантинной вечеринки" 15:49
Кабмин выделит регионам 100 млрд рублей на компенсацию выпадающих доходов 15:46
Уилл Смит сыграет сбежавшего раба в фильме Антуана Фукуа 15:43
Норвегия заявила, что ее лосось не связан со вспышкой COVID-19 в Пекине 15:42
Системе обязательной маркировки с 1 июля готовят мораторий на нарушения 15:40
Опубликованы новые фото преемника Great Wall Hover 15:30
ЦИК: На дистанционное голосование записались порядка 800 тысяч человек 15:29
На кораблях началось досрочное голосование по поправкам в Конституцию 15:26
В новом проекте "Шоу ON" звезды выступят и в Интернете, и на ТВ 15:26
Французская пещера раскрыла древние секреты жизни и смерти 15:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Советы психологов: как подготовить выпускника к ЕГЭ
Советы психологов: как подготовить выпускника к ЕГЭ
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Как пережить жару и вернуться к привычному ритму жизни
Как пережить жару и вернуться к привычному ритму жизни
17.06.2020 16:18
Рубрика: Общество

Проблему отлова косаток и белух могут решить уже в июне

Текст: Елена Березина

Разногласия между законодательством в сфере рыболовства и защиты животных могут снять уже в июне. Вице-премьер Виктория Абрамченко изменила план работы правкомиссии по развитию рыбохозяйственного комплекса и включила рассмотрение вопроса выработки государственной политики в области охраны, регулирования добычи (вылова) и использования морских млекопитающих на июнь 2020 года. Ранее предполагалось рассмотреть его в октябре. Об этом сообщил аппарат вице-премьера.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Отловщики косаток для "китовой тюрьмы" заплатили 65 млн рублей штрафов

По словам зампреда правительства, необходимо системно подойти к вопросам сохранения всего спектра отечественного биоразнообразия. В числе прочих вопросов, которые будут рассмотрены правительственной комиссией - особенности добычи и использования в культурно-просветительских целях белухи и косатки, афалины, гринды, тихоокеанского белобокого дельфина.

"Не вызывает никаких сомнений, что для России защита и охрана популяции морских млекопитающих, других исчезающих малочисленных видов должны быть безусловным приоритетом в реализуемой нами экологической политике. Богатое биологическое разнообразие, в том числе акватории морей, является нашим достоянием, такая цель преследуется и нацпроектом "Экология", - заявила Виктория Абрамченко, напомнив о необходимости принимать высокие стандарты сохранения окружающей среды и не допускать продажу выловленных морских млекопитающих за границу.

Работа по инвентаризации необходимых регуляторных мер с привлечением экологов уже ведется. В 2020 году Абрамченко поддержала решение Комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения животным, растениям и грибам, а также заключение экспертов Российской академии наук о необходимости включения данного вида в Красную книгу РФ. Впервые за 20 лет перечень исчезающих животных, которым требуется защита, был обновлен.

Фото: iStock
Выпущенных из "китовой тюрьмы" белух застали за совместной охотой

В рамках работы правкомиссии по развитию рыбохозяйственного комплекса предстоит предметно обсудить совершенствование нормативного правового регулирования в области вылова морских млекопитающих, в том числе, с учетом сложившегося в мире передового опыта. "С учетом событий последних лет, когда в отношении млекопитающих было зафиксировано жестокое отношение, наблюдался их нелегальный вывоз за рубеж, необходимо комплексно подойти к регулированию системы контроля за оборотом морских млекопитающих в неволе. Совместно с экспертным сообществом, включающим экологов, представителей российской науки и общественных организаций, на площадке правительства нам предстоит разработать необходимые законодательные поправки, направленные на защиту животных", - отметила Виктория Абрамченко.

Будут рассматриваться предложения по изменениям в федеральном законе о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов по квотам по отлову китообразных. "Вся проблема в разрозненности регулирования и нескольких видах законодательства на уровне рыболовства и на уровне защиты животных, - отметили в аппарате Абрамченко. - Нужно понять, какие есть правовые пробелы и создать прозрачные регуляторные механизмы".

Общество Экология Общество Природа Правительство Вице-премьеры

Главное сегодня

ЦИК: На дистанционное голосование записались порядка 800 тысяч человек
Кремль выразил обеспокоенность ситуацией на границе Индии и Китая
Ростуризм предложил сделать бесплатной электронную визу на 2021 год
За сутки в России подтверждено 7843 случая COVID-19 в 84 регионах
Объявлена дата Всероссийского онлайн-выпускного для студентов
В Москве побит температурный рекорд 1956 года
Названы регионы-лидеры по уровню благосостояния семей
Как защититься от укусов клещей