Проблему отлова косаток и белух могут решить уже в июне

Разногласия между законодательством в сфере рыболовства и защиты животных могут снять уже в июне. Вице-премьер Виктория Абрамченко изменила план работы правкомиссии по развитию рыбохозяйственного комплекса и включила рассмотрение вопроса выработки государственной политики в области охраны, регулирования добычи (вылова) и использования морских млекопитающих на июнь 2020 года. Ранее предполагалось рассмотреть его в октябре. Об этом сообщил аппарат вице-премьера.

По словам зампреда правительства, необходимо системно подойти к вопросам сохранения всего спектра отечественного биоразнообразия. В числе прочих вопросов, которые будут рассмотрены правительственной комиссией - особенности добычи и использования в культурно-просветительских целях белухи и косатки, афалины, гринды, тихоокеанского белобокого дельфина.

"Не вызывает никаких сомнений, что для России защита и охрана популяции морских млекопитающих, других исчезающих малочисленных видов должны быть безусловным приоритетом в реализуемой нами экологической политике. Богатое биологическое разнообразие, в том числе акватории морей, является нашим достоянием, такая цель преследуется и нацпроектом "Экология", - заявила Виктория Абрамченко, напомнив о необходимости принимать высокие стандарты сохранения окружающей среды и не допускать продажу выловленных морских млекопитающих за границу.

Работа по инвентаризации необходимых регуляторных мер с привлечением экологов уже ведется. В 2020 году Абрамченко поддержала решение Комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения животным, растениям и грибам, а также заключение экспертов Российской академии наук о необходимости включения данного вида в Красную книгу РФ. Впервые за 20 лет перечень исчезающих животных, которым требуется защита, был обновлен.

В рамках работы правкомиссии по развитию рыбохозяйственного комплекса предстоит предметно обсудить совершенствование нормативного правового регулирования в области вылова морских млекопитающих, в том числе, с учетом сложившегося в мире передового опыта. "С учетом событий последних лет, когда в отношении млекопитающих было зафиксировано жестокое отношение, наблюдался их нелегальный вывоз за рубеж, необходимо комплексно подойти к регулированию системы контроля за оборотом морских млекопитающих в неволе. Совместно с экспертным сообществом, включающим экологов, представителей российской науки и общественных организаций, на площадке правительства нам предстоит разработать необходимые законодательные поправки, направленные на защиту животных", - отметила Виктория Абрамченко.

Будут рассматриваться предложения по изменениям в федеральном законе о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов по квотам по отлову китообразных. "Вся проблема в разрозненности регулирования и нескольких видах законодательства на уровне рыболовства и на уровне защиты животных, - отметили в аппарате Абрамченко. - Нужно понять, какие есть правовые пробелы и создать прозрачные регуляторные механизмы".