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Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Продолжаются слушания по делу Мэн Ваньчжоу

В Ванкувере возобновились слушания по делу об экстрадиции финдиректора "Хуавэй" Мэн Ваньчжоу. Свои доводы защитники представили в Высший суд канадской Британской Колумбии. Они указали, что ключевое доказательство, представленное Минюстом США, связано с банком HSBC, передает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Фото: REUTERS/Jennifer Gauthier Фото: REUTERS/Jennifer Gauthier
Фото: REUTERS/Jennifer Gauthier

Но американская сторона пропускает важную информацию в предъявляемом документе и преднамеренно вводит в суд заблуждение, полагают защитники. В декабре 2012 года HSBC выплатил Министерству юстиции США штраф в размере 1,9 млрд долларов за нарушение американских санкций против Ирана и подписал с США соглашение о временном отложении обвинения.

В протоколе судебного обвинения американская сторона признает, что "первичный сотрудник" HSBC хорошо знает о взаимоотношениях между "Хуавэй" и компании Skycom, однако США также заявили, что руководители HSBC не знали об этом. Адвокаты Мэн Ваньчжоу отметили, что в эту версию трудно поверить. Защита предоставит суду больше доказательств того, что это является "важным неправдивым заявлением".

СМИ Канады также сообщили, что 12 июня Федеральный суд разрешил публиковать меморандум от 1 декабря 2018 года Управления Канады по делам безопасности информации. Меморандум показывает, что арест Мэн Ваньчжоу имеет политический характер и может повлечь глобальные проблемы.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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