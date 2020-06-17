Прокуратура расследует дело о радикальной группе из числа резервистов бундесвера

Прокуратура Лейпцига начала расследование в землях Саксония и Саксония-Анхальт с целью обнаружения признаков преступления по делу о праворадикальной сети среди резервистов бундесвера, называющих себя "Преппер" (Prepper) от английского слова "быть готовым", на случай развития непредвиденной ситуации в Германии.

"Ставится задача найти признаки для первоначального подозрения в совершении преступления. Прокуратура оценит все имеющиеся материалы, в том числе из открытых источников", - цитирует газета Tageszeitung (TAZ) официального представителя ведомства Рикардо Шульца.

По данным источников издания, большое количество резервистов бундесвера организовали интернет-сообщество и обсуждали, среди прочего, возможности личного вооружения для подготовки к "расовой войне". Члены группировки должны иметь запасы продовольствия, обмундирования и оружия.

Организацию сообщества начал в 2015 году Йорг К., в прошлом мировой судья, который являлся посредником. В то время как на границах Германии скопились десятки тысяч беженцев, а из Венгрии регулярно приходили поезда с приезжими, Йорг призвал сторонников запасаться долгосрочным продовольствием и быть готовым к тому моменту, когда в стране все начнет рушиться. "Реально, мы уже мертвы, речь идет о постепенной передаче ключей и дома. Но мы должны сделать так, чтобы это было как можно сложнее для беженцев", - написал Йорг К. в одном из постов. Планировалось, что группа укроется в его деревне под Лейпцигом, проведет мобилизацию, а затем выступит в защиту местного населения.

Содействие Йоргу К., оказывал его давний друг и соратник Михаэль С., который является капитаном резерва бундесвера и сотрудником Ассоциации резервистов Саксонии. Он организовал выход на уполномоченного по стрелковому оружию в Северной Саксонии.

Одной из проблем расследования является срок давности по делу, считают в прокуратуре Лейпцига. События начались в 2015 и 2016 году. По таким уголовным преступлениям, как подстрекательство к мятежу или нарушение закона об оружии срок давности истекает через пять лет.