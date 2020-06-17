Разработаны санитарные рекомендации для пунктов пропуска через госграницу

На пунктах пропуска через государственную границу рекомендуется проводить дезинфекцию помещений, соблюдать социальную дистанцию и размещать кожные антисептики в залах ожидания. Такие правила включены в методические рекомендации по безопасной работе пунктов пропуска, которые разработал Минтранс России. Рекомендации согласованы с Роспотребнадзором, сообщили в министерстве.

Применяться правила будут на автомобильных, железнодорожных, воздушных, морских, речных, озерных, пешеходных и смешанных пунктах пропуска.

Рекомендации направлены на обеспечение "безопасной работы пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации, а также на защиту лиц, пересекающих границу, сотрудников контрольных органов и другого персонала пунктов пропуска, в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации и поэтапного снятия ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции", говорится в сообщении Минтранса.

Сотрудники пунктов пропуска и граждане должны использовать маски и перчатки. У всех кабин паспортного контроля должна быть нанесена социальная разметка.

Ранее Минтранс вместе с Роспотребнадзором также разработал рекомендации для всех видов транспорта.