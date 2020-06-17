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17.06.2020 10:39
Рубрика: Происшествия

Бывшего мэра города Кимры осудили на десять лет за взятку

Текст: Наталья Козлова
Вынесен приговор уже бывшему мэру города Кимры Тверской области. За взятку он получил десять лет строгого режима и многомиллионный штраф.

Суд согласился с позицией следствия. Теперь бывший мэр не только проведет десять лет за решеткой в колонии строгого режима, но и заплатит государству 36 миллионов рублей штрафа за взятку в три раза меньшую. Чиновник получил даром лакомый кусок земли в центре города и за взятку отдал ее коммерсантам, использовав весьма распространенную среди коррупционеров схему.

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В Следственном комитете сообщили корреспонденту "РГ", что эта история началась в 2010 году. Тогда к исполнявшему обязанности главе муниципального образования город Кимры Тверской области обратился представитель фирмы и попросил предоставить участок для строительства гипермаркета. Чиновник знал, что в городе есть подходящий участок, который на рынке дорого стоит. В СК уверяют, что после этого у бывшего мэра "возник преступный умысел, направленный на получение взятки в особо крупном размере на сумму 18 миллионов рублей".

Землю он решил передать фирме без проведения торгов и продажи муниципальным образованием права его аренды подконтрольному гражданину. В таком порядке земельный участок мог быть предоставлен гражданину только под строительство объекта по надуманному основанию - якобы для строительства социально значимого объекта для города.

Следствие утверждало, а суд впоследствии подтвердил, что заинтересованность главы города заключалась "в стремлении получить выгоду имущественного характера для себя путем приобретения возможности распоряжаться правом аренды данного земельного участка через подконтрольного ему гражданина".

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Глава муниципального образования предложил представителю фирмы приобрести право на участок за 18 миллионов рублей, не сообщив о способе приобретения, на что последний согласился.

Чиновник привлек еще двух женщин, одна из которых на момент совершения преступления была председателем комитета по управлению имуществом города Кимры.

С ноября 2010 по февраль 2012 года участок, расположенный на улице 50 лет ВЛКСМ, без проведения торгов и без продажи муниципальным образованием права его аренды незаконно был передан некому гражданину, который арендовать этот участок для строительства. Глава же города безвозмездно приобрел возможность распоряжаться правом его аренды через свою знакомую.

Ущерб от этой махинации оценивается в 14 миллионов 400 тысяч рублей бюджету муниципальному образования - город Кимры и 3 миллиона 600 тысяч рублей бюджету Тверской области как субъекту РФ.

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Материалы уголовного дела составили 59 томов, обвинительное заключение разместилось на 460 листах.

Согласно приговору суда, "помощница", экс-председатель комиссии, поедет в колонию на шесть лет с отсрочкой исполнения приговора до достижения ее ребенком возраста 14 лет; другая участника "сделки" получила пять лет условно с испытательным сроком три года.

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