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17.06.2020 20:14
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Противостояние на Цне

Реку под Тамбовом портят стоки из очистных сооружений
Текст: Татьяна Ткачева (Тамбов)
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 131(8185)
Сброс загрязненных вод в Цну выявили экологи. За нарушение оштрафовано муниципальное предприятие, которое обслуживает очистные сооружения под Тамбовом. Стоки поступают от нескольких заводов, села Бокина, поселков Новый и Строитель, где проживает в общей сложности 27,5 тысячи человек.

Специалисты Центрально-Черноземного управления Росприроднадзора и областного филиала "Центра лабораторного анализа и технических измерений" установили, что сточные воды, сбрасываемые в реку близ Бокина, содержали недопустимое количество нитратов и других солей.

Фото: iStock
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Так, показатели ПДК по железу были превышены в восемь раз, по меди - в 5,5, по фосфат-иону - в 19 с лишним, а по нитрит-иону и вовсе в 132. Биохимическое потребление кислорода в пробах воды оказалось в 27,5 раза выше нормы.

Кроме того, у ведающего очистными МУП "Цнинский хозяйственный центр" (зарегистрировано в поселке Строитель) обнаружился непорядок в документах, связанных с воздействием на окружающую среду.

Пока предприятию назначены административные штрафы на 105 тысяч рублей. Позже будет рассчитан размер ущерба, нанесенного реке. Там сумма взыскания может быть крупнее. Росприроднадзор назначил сроки, в которые надлежит устранить выявленные нарушения.

Со стороны может показаться, что на очистных просто сломался какой-то агрегат: теперь его быстренько починят, и все наладится. Между тем история куда драматичнее.

Предполагалось, что сооружения прослужат без капремонта 15 лет, но уже через пять к качеству очистки стоков возникли нарекания

Очистные сооружения и канализационно-насосная станция на берегу Цны были построены по федеральному проекту "Чистая вода" (из бюджетов разных уровней было потрачено 146 миллионов рублей). Их ввели в строй в 2013-м в рамках договора концессии, заключенного администрацией самого крупного из здешних поселений - Строителя (Цнинский сельсовет). ООО "Управляющая компания Строитель - Ресурс" обязалась не только возвести очистные с КНС, но и обслуживать их 25 лет вместе со всей системой канализации. Предполагалось, что сооружения прослужат без капремонта 15 лет. Но уже через пять к качеству очистки стоков возникли серьезные нарекания.

В Цнинском сельсовете уверены, что виной всему бездействие концессионера:

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"Строительство объектов ООО самостоятельно не осуществляло, как и не вело никакой деятельности в сфере водоотведения. На протяжении периода действия соглашения (шесть лет) заключались многочисленные договоры, по которым эти права передавались аффилированным структурам. Объекты водоотведения, включая вновь построенные, были доведены до плачевного состояния, грозящего их остановкой".

Прежнее руководство поселка, однако, приняло работу без замечаний и претензий к фирме не предъявляло. Осенью 2018 года концессионер умыл руки и передал все канализационное хозяйство сельсовету. Команда чиновников сменилась. Новые власти заподозрили, что УК создавалась только для операций с бюджетными деньгами и "сознательно вступила на путь банкротства".

Между тем конкурсный управляющий попытался через суд вернуть компании 50 миллионов рублей, якобы вложенных ею в возведение очистных. (Конечная стоимость работ, как заявляли при открытии сооружений, - 196,5 миллиона.) По логике истца, раз объекты перешли на баланс сельсовета - значит, Строитель за их счет обогатился. Местные чиновники отмечают, что частные инвестиции не подтверждены, а "даровое" имущество оказалось проблемным.

"При запуске новых сооружений заявлялось, что применяемая технология основана на безопасном для экологии методе очистки и включает несколько ступеней: механическую - от крупного мусора и песка; биологическую - от вредных органических и химических элементов; а также несколько стадий доочистки, отстоя и фильтрации. На самом деле комплекс изначально не отвечал этим характеристикам. С 2015 по 2017 годы комиссии лишь фиксировали выход из строя значительной части оборудования ... и полное разрушение блока механической очистки", - пояснили в Цнинском сельсовете.

Тяжба с УК длилась почти полтора года. В марте арбитражный суд Тамбовской области не нашел оснований для взыскания у Строителя пресловутых 50 миллионов - годового бюджета поселка.

Фото: istock
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Семь лет назад привлечение частных вложений для бокинских очистных было одним из первых в России проектов концессии в ЖКХ. Схема выглядела надежной: если инвестор возвращает свои затраты в течение многих лет, обслуживая объекты, то он заинтересован в том, чтобы все работало как часы. Но в Притамбовье что-то пошло не так.

Материалы о строительстве очистных сооружений направлены в правоохранительные органы. Там проверят расходование денег из федерального и областного бюджетов на реализацию концессионного соглашения с 2012 по 2014 год.

Ну а налаживать нормальную очистку стоков на сравнительно новом объекте продолжают за счет поселка. Этой весной купили пару воздуходувок на сумму более миллиона рублей. По проекту их должно быть десять, к концу 2018 года действовало лишь две. Сейчас работает восемь устройств, для бесперебойной биологической очистки нынешнего объема стоков их достаточно, подчеркнули в сельсовете.

А как у соседей?

В Воронеже с наступлением жары вновь стал ощущаться неприятный запах, который связывают с некачественной очисткой сточных вод. Проблема остро стоит не первый год. Амбре доносится с площадок, куда сбрасывают ил с Левобережных очистных сооружений. К концу лета ЛОС обещают ввести в строй цех механического обезвоживания осадка: сухая масса не будет гнить. Еще один фактор пахучести - плохо очищенные стоки предприятий, поступающие в канализацию через "ничьи" трубы. Поймать нарушителей с поличным пока не удается.

Общество Экология Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тамбовская область

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