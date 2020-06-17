Экс-глава тверского райцентра получил 10 колонии за взятку

Бывший глава города Кимры Тверской области приговорен за взятку к десяти годам лишения свободы.

По информации следственного управления СК РФ по региону, преступление совершалось с ноября 2010-го по февраль 2012 года. В частности, следствие и суд установили, что в 2010 году к главе Кимр обратился коммерсант, которому понадобился земельный участок для строительства гипермаркета. Подходящий участок в городе был, причем обладавший высокой рыночной стоимостью, и городской глава надумал использовать ситуацию с выгодой лично для себя.

- Глава решил использовать свои служебные полномочия по распоряжению земельным участком путем его передачи без проведения торгов и без продажи муниципальным образованием права его аренды "подконтрольному" гражданину, - пояснили в СК. - В таком порядке земельный участок мог быть предоставлен гражданину только по надуманному основанию - якобы для строительства социально значимого объекта для города.

По мнению следствия и суда, корыстная заинтересованность главы Кимр заключалась в "стремлении получить выгоду имущественного характера для себя путем приобретения возможности распоряжаться правом аренды данного земельного участка через "подконтрольного" ему гражданина".

- Глава Кимр предложил предпринимателю приобрести право на указанный земельный участок за 18 миллионов рублей, не сообщив о способе приобретения, на что последний согласился, - рассказывают в СК. - При этом глава осознавал, что получателем денег, являющихся взяткой, будет он, и тем самым бюджету муниципального образования и бюджету Тверской области будет причинен имущественный ущерб.

Чтобы все это провернуть, глава города привлек к делу двух сотрудниц горадминистрации, в том числе председателя городского комитета по управлению имуществом. В результате земельный участок по улице 50 лет ВЛКСМ был передан предпринимателю, а городской глава безвозмездно приобрел возможность распоряжаться правом его аренды. Что причинило ущерб бюджету Кимр в размере 14,4 миллиона рублей, а областному бюджету - в 3,6 миллиона.

В СУ СК РФ по Тверской области рассказали, что уголовное дело было возбуждено по материалам, предоставленным региональным УФСБ России. В нем 59 томов.

Суд приговорил экс-главу Кимр к 10 годам лишения свободы с отбыванием в ИК строгого режима, а также штрафу в 36 миллионов рублей. Одна из фигуранток получила шесть лет колонии общего режима с отсрочкой исполнения приговора до достижения ребенком 14 лет, другая - пять лет условно, с испытательным сроком три года.