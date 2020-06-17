Эксперты сравнили "карантинные" рационы жителей Центральной России

Как изменились цены на базовые продукты для домашнего питания за время всеобщей самоизоляции, изучили маркетологи из 58 регионов страны в рамках проекта "Котлета с пюрешкой".

Самый дешевый набор ингредиентов в июне им удалось найти в Симферополе, Твери и Севастополе. Приготовить блюда для трех приемов пищи - в расчете на одного едока - можно на 260 рублей. Майскую тройку лидеров составляли Омск, Смоленск и Саратов, но за месяц стоимость дневного рациона там выросла. У омичей прибавка составила десять рублей, у саратовцев - 20. А вот в Смоленске условная "корзина" подорожала на все 35 рублей, или 13 процентов. Это самый высокий относительный показатель в России. Уровень цен вырос только в половине городов, которые участвовали в исследовании в мае и июне. Причем, как правило, незначительно - до пяти процентов.

Мониторинг "Котлета с пюрешкой" впервые провели в Великом Новгороде в начале апреля, когда в стране уже объявили нерабочие дни. Затем география срезов расширилась, и их стали проводить регулярно - силами некоммерческого объединения исследовательских компаний "Полстеры.рф". Замеры в июне были проведены в 60 городах от Магадана до Калининграда.

За основу взяли рацион условного россиянина-одиночки, который из-за режима самоизоляции ест только дома, готовит сам (без изысков) и экономит на продуктах, но не запасает их в больших объемах. Меню разработала служба доставки горячих обедов Good Food с учетом суточной потребности в питательных веществах, витаминах и микроэлементах. Завтрак - овсянка на молоке с фруктами, бутерброд с маслом и сыром, кофе с молоком, пол-апельсина. Обед - салат из свежих овощей, борщ на курином бульоне, свиная котлета с пюре, хлеб, чай. Ужин - порция "Оливье", макароны с поджаркой из курицы, хлеб, чай.

Для приготовления этих блюд нужно три десятка ингредиентов. В заданные дни маркетологи обходили в каждом городе от трех до семи объектов популярных торговых сетей - как федеральных, так и местных. Продукты выбирали самые дешевые и в минимальной фасовке без учета акций и скидок по дисконтным картам.

- На стоимость "Пюрешки" непосредственно влияет фактическое наличие дешевых продуктов в магазине на момент мониторинга. А оно зависит от логистики розничной сети. Поэтому, например, в начале апреля наш условный рацион в регионах был дороже, чем в мае: на волне продуктовой паники люди просто раскупили дешевые товары, и на прилавках оставались только дорогие аналоги, - пояснили авторы исследования.

По мере созревания ранних овощей стоимость продуктовой корзины может снизиться, но пока эта тенденция проявилась только в Крыму: севастопольская "Пюрешка" за месяц подешевела на десять процентов.

Аналитики сравнили расходы на питание (по описанному выше меню) с размерами прожиточного минимума по регионам в пересчете на сутки. В каждом четвертом городе получилось, что продукты "съедят" более 80 процентов этой суммы.

В Центральной России выделяется Белгород - там на "Пюрешку" пришлось 92 процента прожиточного минимума. При том, что набор ингредиентов для нее стоит всего 327 рублей - дешевле только в Липецке, Воронеже и Иванове. Повезло костромичам и тверитянам: на питание у них, по данным мониторинга, может уйти около 370 рублей в день (больше, чем в остальных регионах округа), зато за вычетом этих затрат от прожиточного минимума останется 25-30 процентов.

А как соотносятся расходы на еду с доходами населения? В рамках исследования были взяты суммы, которые учитывает официальная статистика номинальной начисленной зарплаты по региону. Если верить этим цифрам, то в Москве и Санкт-Петербурге на продукты можно отложить одну десятую заработка. А вот жителям ЦФО для этого требуется зарезервировать 20-30 процентов дневного дохода. Самый высокий показатель получился в Иванове, где средняя начисленная зарплата составляет всего 917 рублей в сутки.

Надувайте "подушку безопасности"

С началом эпидемии - из-за общей неопределенности, опасений потерять работу и реального снижения доходов - в режим экономии перешли многие россияне. Как показывают различные исследования и опросы, у большинства сограждан денежной "подушки безопасности" нет или она совсем невелика. А наши представления о том, как правильно распоряжаться своими средствами, зачастую иллюзорны. Отсюда микрозаймы "до получки", неподъемные кредиты и глупые покупки, совершенные на волне эмоций.

Чтобы не поддаваться панике и трезво планировать свой бюджет (да и жизнь в целом), нужен запас денег. Надежнее держать часть наличными, часть на карте или накопительном счете с процентом на остаток. По мере возможности эти резервы надо увеличивать, а расходы снижать - но без фанатизма.

За время самоизоляции часть затрат ушла автоматически (на транспорт, одежду, развлечения, перекусы вне дома, путешествия). Однако расход коммунальных ресурсов и продуктов у "домоседов" вырос. Хозяйки стали баловать семью более сложными блюдами, у кого-то из-за удаленной работы вырос расход электроэнергии. Запертые дома дети, которым хочется лепить, раскрашивать и скачивать фильмы в интернете, - вообще сплошное разорение... У многих людей увеличились траты на лекарства и те же маски. Как не уйти в минус?

Эксперты НЦФИ советуют прежде всего наладить нормальный учет доходов и расходов. Простая таблица в тетради и раскладка по видам затрат помогут увидеть, какие статьи урезать легче. Неопытному "эконому" лучше выбрать для начала одно-три направления (из тех, чья доля более пяти процентов) и не нацеливаться на такой сложный раздел, как ЖКУ. Возможно, некоторые расходы стоит не исключать вовсе, а перенести на будущее.

Самое время провести ревизию кладовок, активов и долгов, которые вам почему-то не вернули, обратиться в банк за реструктуризацией кредита. Ну и, конечно, нельзя упускать льготы и меры поддержки государства - оформить выплаты бывает проще, чем может показаться. Не забывайте о своем праве на налоговые вычеты, в том числе за прошлые годы. Таким образом можно возместить часть не только "глобальных" расходов вроде покупки квартиры или оплаты образования, но и, например, затрат на обследование и лечение в частных медцентрах.

Чтобы создать запас на черный день, достаточно откладывать десятую часть от ваших регулярных доходов. Если появляется возможность дополнительного заработка (и вы идете на него не из-за экстренной нужды в деньгах) - сберегите его половину. Оптимальный размер НЗ - от трех до 12 сумм ваших ежемесячных расходов. Использовать его можно только при прямой угрозе вашему финансовому положению!

Акции, облигации, драгметаллы и недвижимость - это не финансовый резерв, подчеркивают в НЦФИ. Такие активы сложно превратить в деньги быстро и без потерь. Кредитная карта тем более не может служить "подушкой безопасности". Резервный фонд - это реальные, ваши, а не заемные деньги.

Шесть правил

Национальный центр финансовой грамотности (НЦФИ) разработал для россиян памятки - как вести себя в условиях "коронакризиса". Скачать их можно на сайте http://ncfg.ru.

"РГ" выделила основные тезисы:

1. Не берите новые кредиты / займы /ипотеку, пока не поймете свою платежеспособность.

2. Не погашайте кредиты и долги за счет "неприкосновенного запаса".

3. Не покупайте "на все" валюту, гречку, бытовую технику, машины и прочие товары.

4. Не снимайте деньги с вкладов, не продавайте активы, которые вдруг потеряли в цене или в доходности.

5. Не вкладывайте все деньги в рискованные инвестиции.

6. Не теряйте бдительность. Мошенники в кризис работают в три смены!