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17.06.2020 14:31
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Энергетики обеспечивают электричеством более 40 ярмарок выходного дня в Москве

Текст: Ирина Огилько

В Москве после снятия ряда ограничений открылись ярмарки выходного дня. Обеспечивают бесперебойную электроэнергию в них столичные энергетики. Об этом сообщает департамент ЖКХ города.

По данным пресс-службы департамента, на открытых ярмарках представлены фермерские товары из более 40 регионов России и работают около двух тысяч продавцов. Специалисты АО "ОЭК" занимаются электроснабжением ярмарок, чтобы обеспечить бесперебойную работу оборудования и освещения. Еженедельно энергетики компании подключают к электросетям 44 ярмарочных площадки.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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- Каждую неделю накануне открытия ярмарок сотрудники АО "ОЭК" монтируют временные линии электропередач, устанавливают и подключают мобильные вводно-распределительные устройства, монтируют светодиодные светильники. Технологическое присоединение проводится специалистами районов электрических сетей в каждом округе столицы. После закрытия ярмарки, в ночь с воскресенья на понедельник, электросетевое оборудование демонтируют, - рассказали в пресс-службе департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы.

Сегодня на территории ярмарок выходного дня усилены санитарные меры и соблюдаются все предписания Роспотребнадзора. И продавцы, и посетители должны обязательно носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию. Несколько раз в день продавцам измеряют температуру, а на прилавках можно найти кожный антисептик для обработки рук. Дважды в день проводится обработка всех контактных поверхностей и уборка ярмарочных площадок с использованием специальных дезинфицирующих средств. Пожилым москвичам рекомендуется приходить на ярмарки в утренние часы, чтобы избежать основного потока людей.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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