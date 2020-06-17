Главный онколог Москвы пополнит ряды старейшего медобъединения США

Главный онколог Москвы удостоен звания почетного члена Американской ассоциации хирургов - старейшего объединения специалистов данного профиля в США. Онколог и хирург Игорь Хатьков является автором более 245 печатных научных работ и шести монографий, профессором, членом-корреспондентом РАН, возглавляет Московский клинический научный центр имени А. С. Логинова. С ноября 2014 года он главный внештатный специалист-онколог Департамента здравоохранения Москвы.

"Кандидатура Игоря Хатькова будет утверждена в апреле 2021 года. Официальные заявления Ассоциация публикует только после того, как претендент получает одобрение. Почетных членов выбирают ежегодно", - приводит ТАСС пояснения администратора организации.

На сегодняшний день в рядах ассоциации 99 почетных членов. Это звание не предусматривает денежных вознаграждений или знаков отличия. Американская ассоциация хирургов основана в 1880 году. В ее состав входят не только американцы, но и ведущие специалисты из других стран мира. Свою главную задачу организация видит в повышении статуса профессии врача-хирурга и предоставлении широкой площадки для демонстрации последних достижений в хирургии.