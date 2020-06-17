Ивановские врачи спасли ребенка беременной женщины, умершей от COVID

Врачи в Ивановской области спасли младенца беременной женщины, погибшей от коронавирусной инфекции.

Более 30 человек стали жертвами новой коронавирусной инфекции в Ивановской области. Как сообщает правительство региона, у всех погибших были тяжелые сопутствующие патологии. Среди умерших - беременная женщина 33 лет. У нее было поражено 90 процентов легких.

- По результатам компьютерной томографии у нее была диагностирована COVID-пневмония, был положительный тест на коронавирус. Имелись и сопутствующие заболевания. Были организованы консультации с федеральными медцентрами. Срок беременности составлял 32 недели, пришлось экстренно родоразрешать пациентку, - сообщили в облправительстве.

Ребенка удалось спасти. Сейчас он находится в НИИ материнства и детства на аппарате ИВЛ в тяжелом состоянии.

Всего на 17 июня на территории Ивановской области официально зарегистрированы 3685 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, за сутки выявлено 86 новых пациентов. В стационаре находится 814 человек, в том числе на койках с кислородом - 214 человек. На аппаратах ИВЛ - 14 пациентов. С конца января под наблюдением врачей в регионе находились 15 596 человек, 12 831 человек выписаны, 31 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончался. В группе пациентов с ОРВИ и пневмониями медики выявили 1932 положительных теста на коронавирус, в том числе 67 - за последние сутки. Общее количество COVID-положительных пневмоний достигло 1087.