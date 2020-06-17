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17.06.2020 21:45
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

У красной зоны нет границ

Московские врачи помогают регионам победить вирус
Текст: Ангелина Зеленькова
Московские медики, первыми принявшие на себя удар неизвестной болезни, вот уже три недели, как только улучшилась эпидемиологическая ситуация в столице, помогают бороться с коронавирусом в регионах. В среду в ходе телемоста, объединившего Москву и семь регионов, посланцы рассказали журналистам, как идет эта работа.

"Сразу стало ясно, что победить такого врага, как коронавирус, в одиночку невозможно, медикам постоянно нужно обмениваться лучшими практиками. Поэтому Москва активно взаимодействует со всеми регионами с самого начала пандемии", - сказала, открывая телемост, Анастасия Ракова, заммэра по вопросам социального развития. По ее словам, в регионы выехали 13 бригад столичных медиков - более 100 врачей. Они работают в Северной Осетии, Дагестане, Ингушетии, Забайкалье, Псковской и Владимирской областях, Камчатском крае. Привезли с собой медикаменты, тест-системы, комплекты средств индивидуальной защиты на общую сумму больше 100 миллионов рублей.

Фото: из личного архива Леонида Дьякова.
Врач-реабилитолог рассказал, как жить после COVID-19

Пульмонологи, реаниматологи, хирурги, анестезиологи и инфекционисты объехали уже почти 40 больниц в самых удаленных населенных пунктах страны. На местах знакомятся с историей болезни каждого пациента, методами лечения коллег. За три недели осмотрели порядка трех тысяч больных. "В Северной Осетии - Алании бригада из пяти специалистов работала в четырех стационарах, перепрофилированных для пациентов с COVID-19. Мы проконсультировали порядка 300 пациентов. В Беслане посетили роддом, где осмотрели беременных пациенток с тяжелой формой COVID-19. Но главное с чем пришлось столкнуться московским врачам - неверием людей в существование вируса, частым самолечением и поздним обращением за медицинской помощью", - поделился впечатлением Константин Покровский, зам. главного врача по филиалу ГКБ № 67 им. Л.А. Ворохобова, проработавший две недели в Северной Осетии - Алании.

В регионах 13 бригад столичных медиков - более 100 врачей

Сейчас он передал эстафету врачу-хирургу ГКБ № 17 ДЗМ Сергею Ларичеву. Во Владикавказе работа столичных медиков уже дала результаты: эпидемиологическая ситуация стабилизируется. Еще неделю назад число новых случаев заболевших с госпитализацией доходило до 60-70 в день, а сейчас не более 30. Тем не менее два республиканских стационара с тысячей ковид-койками еще заполнены на 80, реанимация на 90 процентов, из 50 аппаратов ИВЛ заняты 39. На днях из столицы были доставлены еще шесть аппаратов. "Говорить, что в регионе вирус позади, рано. Мы работаем без выходных в "красной" зоне и местные врачи заинтересованы в наших консультациях. За неделю думаю, эпидемиологическая ситуация выравняется", - рассказал Ларичев.

Фото: Матыцин Валерий / ТАСС
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Столичным властям важно знать картину происходящего в каждом регионе, чтобы понять, требуются ли еще врачи для следующей командировки. Например, ситуация в Дагестане заметно улучшается - вместо 250 новых пациентов с COVID-19 в день теперь выявляется всего 15. Сейчас там работает с бригадой Денис Проценко, главврач медкомплекса в Коммунарке.Серия мастер-классов в отделениях реанимаций по использованию ультразвука в лечении и диагностике тяжелых нетранспортабельных пациентов с коронавирусом, которые дал Проценко, оказались местным врачам очень кстати. На днях он сообщит, нужна ли дальше помощь москвичей в регионе или он справится своими силами.

По словам Анастасии Раковой, Москва готова помочь регионам с тестированием пациентов. "Мы предлагаем коллегам из Псковской и Владимирской областей сделать забор крови, доставить биоматериал для ИФА-тестирования в Москву, а мы за свой счет проведем исследование", - отметила она.

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