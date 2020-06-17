В Смоленске нашли монету первого христианского короля Норвегии

В коллекции Смоленского государственного музея-заповедника обнаружена уникальная серебряная монета правившего с 1015 по 1028 годы норвежского короля Олафа Харальдссона. Вес монеты составляет 1118 граммов, а диаметр - 20 миллиметров.

Ученые полагают, что скандинавская монета оказалась в России благодаря купцам и ювелирам, путешествовавших по маршруту "Из варяг - в греки". Однако не исключается и религиозный компонент, так как правитель Норвегии знаменит распространением христианства и крещением викингов и причислен к лику святых.

"Это первое известное открытие монет Олафа Харальдссона в странах, некогда образовавших Гардарику", - сообщает норвежская газета Avisa Nordland.

Уникальная находка находилась среди предметов "Рачевского клада". По словам научного сотрудника музея-заповедника Владимира Галанова, сокровища были обнаружены летом 1988 года жителем Смоленска Вячеславом Гирвицем при рытье ямы на приусадебном участке по улице Соболева. На глубине до 1,5 метров нашлось 5375 монет, слитков и ювелирных изделий, общим весом более 12,5 килограммов серебра.

Детальная опись, реставрация и исследование артефактов заняла более 20 лет. Основную массу монетной части клада составляют западно-европейские динарии - свыше 4000 монет. Однако встречаются арабские дирхемы, обломки Сасанидской драхмы и византийского милиарисия.

Благодаря последним исследованиям удалось установить, что клад был заложен примерно 1050 году.