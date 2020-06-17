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17.06.2020 22:29
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Москва и Республика Алтай подписали соглашение о сотрудничестве

Текст: Ангелина Зеленькова

Власти столицы и Республики Алтай подписали соглашение об экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Соответствующий документ размещен на официальном сайте мэра Москвы.

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Согласно материалам соглашения, Москва и Республика Алтай сохраняют и развивают ранее сложившиеся отношения в сфере торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества в рамках российского законодательства, а также в соответствии с законами и другими правовыми актами столицы, Республики Алтай на принципах равноправия, долгосрочного партнерства и взаимной выгоды.

В документе отмечается: "Стороны, основывая на взаимной заинтересованности в сохранении и расширении двусторонних связей в сфере экономической, научно-технической и культурной деятельности, желая создать соответствующие организационные, экономические, правовые и иные необходимые условия для укрепления межрегионального сотрудничества, стремясь обеспечить эффективное взаимодействие, обмен опытом и постоянное информационное сотрудничество во всех сферах социально-экономический деятельности, заключили настоящее соглашение".

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