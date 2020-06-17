Москвичи смогут вернуться к активному спорту

Сегодня в столице прошло совещание с участием руководителя Москомспорта Алексея Кондаранцева и руководителя Управления Роспотребнадзора по Москве Елены Андреевой, в рамках которого представители фитнес-индустрии и руководители учреждений физической культуры и спорта Москомспорта обсудили предписания Роспотребнадзора. Важной темой стало обсуждение проектов "защитных протоколов" по работе спортивных объектов и проведению мероприятий. Это своего рода отраслевые руководства с требованиями и рекомендациями, применение которых позволит снизить уровень эпидемиологического риска.

Напомним, 1 июня к тренировкам приступили профессиональные спортсмены, а с 16 июня в городе возобновляется проведение спортивных мероприятий с количеством посетителей не более 10% от общей вместимости спортивного объекта. Кроме этого, с 23 июня может возобновиться работа всех физкультурно-оздоровительных комплексов, а также фитнес-клубов и бассейнов в соответствии с указом Мэра Москвы от 8 июня № 68-УМ "Об этапах снятия ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности".