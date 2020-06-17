На юго-востоке Москвы мошенники обманули страховщиков на 1,6 млн рублей

В Москве задержана группа мошенников, которая специализировались на автостраховании. Об этом сообщил начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.

Владимир Васенин рассказал, что в полицию с заявлениями обратились представители нескольких страховых компаний. Они сообщили, что на протяжении нескольких лет к ним в офисы обращались неизвестные граждане, которые приобретали автомобили и заключали договоры обязательного страхования гражданской ответственности. Через некоторое время они обращались в страховую компанию с заявлениями о возмещении ущерба в связи с произошедшими ДТП и получали выплаты. Общая сумма выплат составила более 1,6 миллиона рублей. Однако сотрудники компаний усомнились в подлинности произошедших аварий и обратились в органы внутренних дел.

Сотрудники уголовного розыска при силовой поддержке спецназа Росгвардии на территории столицы задержали троих подозреваемых. Ими оказались приезжие в возрасте от 27-ми до 32-х лет.

Как выяснилось, злоумышленники заранее планировали обстоятельства ДТП. После смоделированной аварии они вводили в заблуждение сотрудников ГИБДД и брали соответствующие документы для получения денег от страховых компаний.

Однако позже экспертиза установила, что повреждения автомобилей не могли быть причинены при заявленных обстоятельствах. При задержании одного из фигурантов сотрудниками полиции была обнаружена и изъята одна из иномарок, которая участвовала в подставных ДТП, документы и несколько мобильных телефонов, которые были направлены на экспертизу.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159.5 УК РФ "Мошенничество в сфере страхования". В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Сотрудники полиции выявляют дополнительные эпизоды противоправной деятельности задержанных, устанавливают возможных соучастников преступлений.