На северо-западе Москвы мужчина пытался взорвать банкомат

В пресс-службе УВД Северо-Западного административного округа столицы сообщили о задержании подозреваемого в попытке кражи денег из банкомата.

В полицию с заявлением обратился представитель одного из столичных банков. Он рассказал, что на Химкинском бульваре неизвестные пытались вскрыть банкомат и похитить находящиеся внутри более 5 миллионов рублей.

Сотрудники полиции на улице Фомичевой задержали подозреваемого. Им оказался 34-летний приезжий.

Действительно, мужчина с помощью газового устройства запустил газ внутрь банкомата, поджег фитиль и спрятался, ожидая взрыва. Однако взрыва не произошло, а помещение, в котором находился банкомат, заволокло дымом, после чего злоумышленник скрылся.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и с 158 УК РФ "Кража". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.