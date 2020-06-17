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17.06.2020 13:43
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На северо-западе Москвы мужчина пытался взорвать банкомат

Текст: Михаил Фалалеев
В пресс-службе УВД Северо-Западного административного округа столицы сообщили о задержании подозреваемого в попытке кражи денег из банкомата.
Фото: Владимир Гердо/ТАСС Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Фото: iStock
На юго-востоке Москвы мошенники обманули страховщиков на 1,6 млн рублей

В полицию с заявлением обратился представитель одного из столичных банков. Он рассказал, что на Химкинском бульваре неизвестные пытались вскрыть банкомат и похитить находящиеся внутри более 5 миллионов рублей.

Сотрудники полиции на улице Фомичевой задержали подозреваемого. Им оказался 34-летний приезжий.

Фото: iStock
Житель Подольска попытался ограбить банк

Действительно, мужчина с помощью газового устройства запустил газ внутрь банкомата, поджег фитиль и спрятался, ожидая взрыва. Однако взрыва не произошло, а помещение, в котором находился банкомат, заволокло дымом, после чего злоумышленник скрылся.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и с 158 УК РФ "Кража". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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