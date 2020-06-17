Наталья Сергунина: На ВДНХ приготовлены три новых прогулочных маршрута

На ВДНХ появились три новых прогулочных маршрута. Они позволят полюбоваться цветущими аллеями и ландшафтным парком, увидеть архитектурные шедевры и выбрать лучшие места для фотографий. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"ВДНХ - не только знаменитый архитектурный, но еще и парковый ансамбль. Лето, когда все в цвету, - лучшая пора, чтобы пройтись по центральной аллее, ландшафтному парку, вдоль Каменских прудов или по парку "Останкино". Здесь всегда можно найти подходящий маршрут для прогулок и пробежек, поездок на велосипедах и роликах. А специально к этому сезону сотрудники выставки подготовили для посетителей три новых тематических маршрута", - сказала Сергунина.

Первый маршрут называется "ВДНХ в цветах". Он проходит по центральной аллее, скверам Юннатов и Латвийскому, Мичуринскому саду и ландшафтному парку, а заканчивается в Минском сквере. Идет мимо живописных цветочных композиций и цветников под общим названием "Большая картина полей". На этом пути также можно заглянуть в сирингарий и сад пяти чувств.

Второй маршрут "За вдохновением" - длиной не более получаса. Включает в себя самые яркие достопримечательности ВДНХ, на фоне которых приятно сфотографироваться - фонтан "Дружба народов", аллея Космонавтов, площадь Промышленности с макетом ракеты-носителя "Восток" и цветниками "Большая картина полей".

Третий маршрут называется "Природный мир ВДНХ". Проходит мимо 14 фонтанов центральной аллеи выставки, по зеленому лабиринту, воздушной экотропе, смотровой площадке в ландшафтном парке, с которой открывается живописный вид на каскад Каменских прудов и фонтан "Золотой колос". Завершается маршрут возле водной дороги с искусственными ручьями, которая приведет к оборудованному песчаному пляжу.

Обновлены и два прогулочных маршрута, пользовавшиеся большой популярностью у москвичей в прошлом году. Один из них - "Прогулка в тишине" - позволит отдохнуть в скверах Юннатов и Латвийском, полюбоваться Дубовой рощей, Садовым прудом и пройтись по уникальной воздушной экотропе длиной 474 метра, которая проходит через старинную Шереметьевскую дубраву.

Туристам будет полезен маршрут "Знакомство с ВДНХ". Он проходит по центральной аллее, вдоль основных исторических павильонов выставки, а заканчивается возле павильона "Космос". Посетителям предлагают обратить особое внимание на отреставрированные павильоны республик Казахстан и Азербайджан, а также на интерактивный учебно-методический центр "Нефть".

Заработали на ВДНХ музеи и павильоны. Билеты в них нужно покупать онлайн. Открыты розничные магазины в "Парке ремесел" и торгово-выставочные центры павильонов. В музеях и павильонах выставки для безопасности посетителей будут регулярно проводить дезинфекцию всех поверхностей. Однако и гостям следует соблюдать профилактические требования: быть в масках или респираторах, носить перчатки, пользоваться антисептическими средствами и соблюдать социальную дистанцию.