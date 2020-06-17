Наталья Сергунина: В Москве запускается акселератор для экспортно ориентированных IT-компаний

Завтра в столице откроется Программа экспортной акселерации GoGlobal, адресованная IT-компаниям. Подготовлена она Московским экспортным центром (МЭЦ) совместно с "Акселератором ФРИИ" Фонда развития интернет-инициатив. По словам заммэра Натальи Сергуниной, обучение продлится три месяца. Цель его - помочь участникам выйти на международные рынки и добиться первых продаж.

- IT-направление имеет принципиальное значение для любого современного мегаполиса, и мы стараемся создать все условия, чтобы оно продолжало динамично развиваться в Москве, - рассказала Наталья Сергунина. - Изначально планировалось, что подготовку в акселераторе пройдут 10 компаний, но уровень претендентов и конкуренция между ними оказались очень высокими. В итоге конкурсная комиссия путем голосования выбрала 20 проектов из 120 потенциальных участников.

В ходе обучения участников ждут еженедельные групповые практикумы для планирования задач и анализ достигнутых результатов. 24 индивидуальные встречи с менторами и 16 часов консультаций с экспертами для детального разбора своих кейсов. Более 20 часов воркшопов и мастер-классов от опытных предпринимателей, методологов, специалистов по маркетингу, продажам и другим направлениям.

Подробностями поделился руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин. По его словам, наставники помогут предпринимателям найти целевую аудиторию за рубежом, проанализировать потребности клиентов, адаптировать под них продукт, совершить первые продажи и сформировать план достижения устойчивой выручки.

Всего в течение года участниками совместной программы МЭЦ и акселератора Фонда развития интернет-инициатив смогут стать 30 IT-предприятий Москвы.

Справка "РГ"

Доля Москвы в общероссийском экспорте IT-товаров по итогам 1 квартала 2020 года составила 54,8 процента. В январе-марте объем столичного экспорта в этой сфере достиг 40,9 миллиона долларов США.

Московский экспортный центр (МЭЦ) создан Правительством Москвы в 2017 году для продвижения продукции столичных производителей на зарубежных рынках. Он работает с предпринимателями в области финансовых и нефинансовых мер поддержки по принципу единого окна.

"Акселератор ФРИИ" создан Фондом развития интернет-инициатив в 2013 году для развития и ускорения роста портфельных стартапов. Позже акселерационные программы стали доступны и для компаний, которые не входят в портфель Фонда.

Получить дополнительную информацию можно в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы по электронному адресу dpir-press@mos.ru.