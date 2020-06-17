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17.06.2020 11:04
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве и области из-за жары

Текст: Ирина Огилько

В столице объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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По данным метеорологов, повышенный уровень будет действовать до 19:00. "Повышение уровня погодной опасности связано с высокой температурой, ожидаемой 17 июня в регионе, когда воздух сможет прогреться до +32 градусов", - сообщает Гидрометцентр страны.

Напомним, что рекордом для 17 июня стала температура + 30,8 градуса, которая была зафиксирована в 1892 году.

Так же этот день может стать самым жарким с начала лета. пока это первенство принадлежит 11 июня, когда воздух прогрелся до 30,5 градуса.

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