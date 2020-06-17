Пару в центре Москвы арестовали за публичный секс

Басманный суд отправил под арест девушку и юношу, прилюдно занявшихся на скамейках "Ямы" сексом.

Ранее в социальных сетях появилось видео о прелюбодеянии в общественном месте, а точнее на Хохловской площади или так называемой "Яме". Видео сняли прохожие, они же и вызвали полицию. Как объяснили свои действия молодые люди, сделали они это "от скуки". Прибывшие на место полицейские задержали пару, находящуюся в алкогольном опьянении, составили протокол о мелком хулиганстве. По решению Басманного суда, 23-летний "акционист" отправлен под арест на 10 суток, а его 19-летняя подруга - на трое суток.

Напомним, что прошлым летом в "Яме" внезапно начался ремонт. Во время него были обновлены деревянные настилы, покрашены ступени амфитеатра, заменено напольное покрытие.