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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пару в центре Москвы арестовали за публичный секс

Текст: Ирина Огилько

Басманный суд отправил под арест девушку и юношу, прилюдно занявшихся на скамейках "Ямы" сексом.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Ранее в социальных сетях появилось видео о прелюбодеянии в общественном месте, а точнее на Хохловской площади или так называемой "Яме". Видео сняли прохожие, они же и вызвали полицию. Как объяснили свои действия молодые люди, сделали они это "от скуки". Прибывшие на место полицейские задержали пару, находящуюся в алкогольном опьянении, составили протокол о мелком хулиганстве. По решению Басманного суда, 23-летний "акционист" отправлен под арест на 10 суток, а его 19-летняя подруга - на трое суток.

Напомним, что прошлым летом в "Яме" внезапно начался ремонт. Во время него были обновлены деревянные настилы, покрашены ступени амфитеатра, заменено напольное покрытие.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Судебная власть Суды общей юрисдикции Басманный суд Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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