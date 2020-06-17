У подмосковных дачников новый тренд - мини-пасеки на участке. Многие хотят лакомиться медом собственного производства, тем более что пара ульев на даче не требует баснословных затрат и особых талантов. Однако, заводя дачную пасеку, мало кто думает о том, что пчелам могут не понравиться соседи, а соседям, скорее всего, не понравятся пчелы. Что тогда будет, "РГ" рассказала Надежда Ставнюк, дачница из Сергиева Посада.

На них не нарисовано

"Сосед завел пчел прошлым летом. Поставил три улья прямо у забора. Но я тогда еще работала, на дачу приезжала лишь в выходные и особо с пчелами не сталкивалась. В феврале ушла на пенсию, а тут - самоизоляция, ну я и уехала жить на дачу. И меня кусали уже четыре раза", - делится наболевшим Надежда Николаевна. Причем утверждает, что в последний раз на нее напала уже не одна, а сразу три пчелы. Сосед, к которому пенсионерка незамедлительно отправилась за сатисфакцией, разбираться не стал: "Откуда я знаю, какие пчелы вас покусали - мои или чужие? На них не нарисовано".

"И что мне теперь делать? - спрашивает совета Ставнюк. - К председателю СНТ я уже ходила, заявление писала. Было собрание, на котором сосед сказал, что убрал пчел. Но проверить нельзя - он никого за забор не пускает. А я по-прежнему вижу их у себя на участке. Дочка говорит: а если в следующий раз нападут не три, а 33 пчелы? У тебя случится анафилактический шок, и никакая "скорая" не успеет. Советует мне подать на соседа в суд. Но я все еще надеюсь договориться мирным путем. Нам же жить рядом..." К слову, судебные дела из-за пчел, домашней птицы, свиней и прочей живности, которую дачники заводят без учета интересов соседей, - отнюдь не редкость. Только в этом году Мособлсуд уже рассмотрел более 20 подобных дел.

Закон - писан

Хартия дачников Подмосковья относительно пчел говорит следующее: их содержание должно быть определено общим собранием СНТ и отражено в уставе товарищества. То есть каждое СНТ решает самостоятельно: разрешать своим членам содержать пчел или нет. Надежда Ставнюк утверждает, что в уставе ее СНТ пчелы запрещены. Но ведь устав - это по большому счету не закон, а лишь свод правил, придерживаться которых договорились члены товарищества. Другими словами, за нарушение устава дачника можно исключить из СНТ, но не привлечь к ответственности через суд. А что говорят юристы?

"Нужно обращаться в управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям. И просить провести проверку ветеринарно-санитарных правил содержания пчел. Эти правила утверждены приказом Министерства сельского хозяйства РФ N 194 от 19.05.2016 года", - объясняет адвокат Елена Богачева. А там, в частности, сказано, что ульи на дачах должны быть расположены не менее чем в трех метрах от границы соседнего участка или же без учета границ, но тогда участки должны быть отделены друг от друга сплошным забором высотой не менее двух метров. А летки - это "двери" ульев - должны смотреть на середину участка пчеловода. Кроме того, ульи не могут располагаться на солнце, потому что при перегреве пчелы начинают вести себя неадекватно, тут и до нападения на людей недалеко. То есть размещать ульи нужно так, чтобы на них падала тень. Наличие всех этих условий и должны проверить специалисты Россельхознадзора, и если чего-то нет - это считается нарушением закона. И грозит уже не рекомендацией, а обязанностью устранить нарушения или демонтировать ульи.

Чтобы не ругаться с соседями, иногда нужно лишь развернуть улей в другую сторону

"А еще есть статья 304 Гражданского кодекса РФ, которая предоставляет собственнику защиту от действий владельца соседнего земельного участка, - продолжает Богачева. - В данном случае суд вправе запретить ответчику совершать определенные действия и обязать его устранить последствия нарушения прав истца". Надежда Ставнюк вправе обратиться в суд с иском об устранении препятствий в пользовании собственным имуществом - земельным участком. А она не может им полноценно пользоваться, если на участке ее кусают соседские пчелы. Суд нужно просить о решении демонтировать дачную пасеку. "Положительная судебная практика по данным вопросам имеется", - утверждает адвокат.

Фото: Photoxpress

Уйти с пути

Но суд - дело долгое. "РГ" поинтересовалась у опытных пчеловодов: а можно ли, пока идут разбирательства - а лучше и вообще до них, - как-то научиться мирно сосуществовать с соседскими пчелами?

"Пчелы - весьма спокойные насекомые, люди им мало интересны, и если у них есть возможность не нападать, они не нападут, ведь, ужалив, пчела погибает, - говорит пчеловод с 20-летним стажем из Волоколамска Денис Новичков. - Более того, на соседних с дачной пасекой участках урожаи всегда будут лучше, потому что пчелы - очень трудолюбивые опылители". Правда, бывают периоды, когда насекомые агрессивно реагируют на резкие искусственные запахи, например, на парфюм, но сложно представить, чтобы кто-то на даче утром или днем поливал себя парфюмом. А в вечернее время хоть весь облейся - пчелы все равно сидят по ульям.

"Если на вас среди бела дня летит рой пчел, что бывает крайне редко - да почти никогда! - не нужно кричать и размахивать руками. Просто отойдите в сторону, - продолжает Новичков. - Летящий рой кусать не может, потому что отроившиеся пчелы - это новая семья, и она летит на поиски нового дома. А поскольку дом неизвестно где, пчелы вылетают с полным брюшком меда. Они физиологически не могут из-за этого жалить. Рой в это время можно брать голыми руками, он не опасен".

Тем не менее, по словам пчеловода, насекомые нападать на людей еще как могут. И это происходит, если вы стоите на их взлетно-посадочной полосе. Сбоку или сзади к ульям можно подходить спокойно, но только не со стороны летка.

"Иногда все, что нужно, чтобы погасить соседский конфликт - это развернуть леток в другую сторону. Не зря же в законе говорится о том, что он должен быть направлен в центр хозяйского участка", - добавляет Денис. И у требования о двухметровом заборе тоже, оказывается, есть смысл. Пчелы не летают хаотично. И стараются избегать лишних передвижений. Поэтому прокладывают путь домой по наиболее легкой прямой. Если между ними и ульем будет забор высотой, например, 2,5 метра, они и полетят на этой высоте, спикировав вниз непосредственно перед летком. Таким образом, с людьми они и не встретятся. И, как говорит Новичков, опытный хозяин может решить проблему с соседями, не наращивая забор, а просто подняв ульи, например, на чердак. Тогда на пути насекомых не будет людей, и наоборот.

Кстати

Меда хватит всем

Подмосковные власти решили создать первый в регионе племенной репродуктор пчел. "Он создается для разведения наиболее ценных популяций пород медоносных пчел", - рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия области Андрей Разин. По его словам, репродуктор будет базироваться на базе потребительского кооператива "Медведь", созданного пчеловодами из Егорьевска, Волоколамского и Коломенского округов. В планах кооператива пасека на 1,5 тысячи ульев и производство 100 тонн меда в год. Сейчас готовится проектная документация.