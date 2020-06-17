Прожиточный минимум Москве за первый квартал вырос почти на 290 рублей

В столице уровень прожиточного минимума в первом квартале нынешнего года вырос почти на 290 рублей и составил 17 129 рублей. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

В документе отмечается, что величина прожиточного минимума в городе за первый квартал в расчете на душу населения составила 17 129 руб. Этот показатель в четвертом квартале в 2019 году равнялся 16 843 руб.

Прожиточный минимум - это стоимостная оценка потребительской корзины. Под ней подразумевается минимальный набор продуктов питания, товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья и обеспечения жизнедеятельности человека. Также прожиточный минимум учитывает необходимые к уплате ежемесячные платежи и сборы.

Для трудоспособного населения Москвы прожиточный минимум в первом квартале составил более 19,5 тыс. рублей, свыше 12,1 тыс. рублей - для пенсионеров, а для детей - более 14,8 тыс. рублей.