Руслан Нигматуллин займется развитием детского футбола в Липецке

Экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин займется развитием детского футбола в Липецкой области.

"Вчера посетил гостеприимный город Липецк с деловым визитом. Люблю пробовать новое и решать задачи, особенно когда атмосфера располагает к этому. А если нашел людей, которым нужны изменения, и у которых не пустые слова и амбиции, а профессиональная оценка ситуации и, самое главное, конкретные цели, то вообще отлично! В Липецке договорился с вице-губернатором Александром Рябченко, который курирует спорт, поработать над развитием в области моего любимого направления - детско-юношеского футбола. Кое-что придумали и для ФК "Металлург". Но подробности позже", - отметил Нигматуллин.

Глава региона Игорь Артамонов напомнил, что такое внимание развитию детско-юношеского спорта в области уделяется неслучайно.

- Наша задача - сделать спорт доступным каждому жителю области, особенно молодежи, - подчеркивает Артамонов.

Именно поэтому в регионе совершенствуется спортивная инфраструктура - как в областном центре, так и в муниципалитетах. В каждом районе уже сформирован спортивный кластер, куда входит физкультурно-оздоровительный комплекс, плавательный бассейн, ледовый дворец и уличные спортплощадки.