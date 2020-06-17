Собянин продлил сертификаты на детский отдых до 31 октября 2021 года

Сертификаты на детский отдых москвичей продлили до 31 октября 2021 года. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

В рамках объявленного режима повышенной готовности столичное правительство временно приостановило организацию выездного летнего отдыха для детей из социально незащищенных семей. В регионах были закрыты детские лагеря и здравницы. Получившие сертификаты на оплату детских путевок не смогли воспользоваться ими в июне 2020 года. Скорее всего, июльская и августовская смены детского отдыха будут ограничены, и многие семьи также не смогут приобрести путевки.

Напомним, в рамках московской программы детского отдыха родители или законные представители ребенка могут сами приобрести путевку в оздоровительный лагерь, полностью либо частично оплатив ее за счет сертификата, выданного правительством города. Стоимость сертификата составляет 30 тысяч рублей.