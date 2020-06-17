Столичные компании увеличили объемы производства электроники

С января по апрель 2020 года столичные производители компьютеров, электронных и оптических изделий реализовали товаров на 52,6 миллиарда рублей - почти на 7,5 процента больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

- В Москве работают более 120 производителей электроники, которые прошлый год продали товаров на 289,6 миллиарда рублей. Несмотря на временные ограничения, связанные с пандемией, объемы реализации в этом году выросли, за январь - апрель этот показатель превысил прошлогодний на 7,5 процента и составил 52,6 миллиарда рублей. Это стало возможно, в том числе за счет поддержки, которую производителям оказывает город, - отметил вице-мэр.

Он напомнил, что четверть всех производителей электроники в Москве находится на территории ОЭЗ "Технополис Москва", это 30 компаний-резидентов, которые благодаря своему статусу получают налоговые и таможенные послабления. Среди них - сниженный налог на имущество, на землю, на прибыль, льготы на аренду земли, таможенные льготы.

- Для восстановления экономики важно увеличивать долю отечественной продукции, помогать предприятиям расширять производство российской электронной компонентной базы, которая будет конкурентноспособна на международных рынках, - уточнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

Напомним, что около половины резидентов ОЭЗ "Технополис Москва", занятых в сфере микроэлектроники, поставляют свою продукцию за рубеж - в Китай, Германию, США, Болгарию, Канаду, Францию и Сингапур.