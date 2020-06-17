Столичный воздух может сегодня прогреться до рекорда

В столичном регионе столбик температура сегодня, 17 июня, поднимется выше 30 градусов. Об этом сообщили "РГ" в Метеобюро Москвы и области. По данным специалистов, столичный регион остается под влиянием обширного антициклона. Осадки если и пройдут местами по области, то будут несущественными, атмосферное давление останется в пределах нормы.

"Воздух прогреется до 31 градуса, - рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова. - Не исключено, что температура сегодня установит температурный рекорд. Ведь максимальная температура для 17 июня составила +30,8 градуса. Этот показатель был зафиксирован в 1892 году".

Как предупредила метеоролог, из-за солнечной и жаркой погоды содержание кислорода в приземном слое воздуха будет пониженным. Это может негативно сказаться на людях с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, органов дыхания и других.