Увеличится ли количество бюджетных мест на педагогические специальности

Правительство планирует выделить вузам дополнительные бюджетные места по ряду приоритетных направлений, в том числе на педагогику. По итогам прошлого года Московский городской педагогический университет попал в 30-ку лучших вузов по среднему баллу в стране. И даже обогнал некоторые нефтяные вузы. На прошедшем в "Российской газете" совете экспертов в олайн-формате ректор МГПУ Игорь Реморенко рассказал, каким будет прием для будущих педагогов, что изменится для студентов, а также ответил на вопрос выпускницы этого года.

Игорь Реморенко: Два месяца обучения в дистанционном режиме показали: нам есть что совершенствовать. Все электронное обучение раньше, до пандемии, "работало" лишь на 7-8 процентов наиболее мотивированных студентов. Теперь же дистант коснулся всех. У нас в вузе даже целый курс появился: как учить, используя различные электронные средства. Мы не говорим, что надо полностью отказаться от очного обучения, но самые интересные и полезные решения из цифрового опыта точно останутся в университетах и в постпандемический период. Ведь записать лекционный курс, дать студентам возможность посмотреть его в удобное для них время, а семинарские занятия максимально сконцентрировать на обсуждении материала, на проблемных вопросах - это гораздо более эффективный способ подачи знаний, чем просто "говорящая голова".

- Здравствуйте, Игорь Михайлович. Я Алина Хасанова, в этом году окончила школу, хочу подавать документы в педагогический вуз. Скажите, пожалуйста, изменится ли у вас в МГПУ балл для поступления на бюджет? Станет ли в педвузах больше бюджетных мест?

Игорь Реморенко: Действительно, общее число бюджетных мест на педагогическое образование подросло в этом году. Это связано, в том числе, с ожидаемым демографическим ростом через пять лет. Будет больше детей, которые пойдут в школу, а, значит, нужно больше учителей. Что касается проходного балла, то на разных профилях по педагогическому образованию он разный. Если речь идет, например, об учителях иностранного языка, то балл, как правило, выше. Для учителей начальной школы - пониже. Безусловно, это зависит и от самого вуза, его уровня. Хочешь не хочешь, а придется потратить несколько часов, чтобы проштудировать все те вузы, куда вы хотели бы подать заявление, посмотреть средние баллы за прошлые годы. А главное - ни в коем случае не бояться позвонить в приемную комиссию, и хорошенько попытать всех, кто там отвечает на вопросы.

Видеоотчет совета экспертов смотрите на сайте "РГ" 19 июня, подробности обсуждения читайте в ближайшем номере газеты.