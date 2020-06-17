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17.06.2020 13:52
Рубрика: Происшествия
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В Москве ликвидировали нарколабораторию и изъяли оружие

Текст: Михаил Фалалеев
Нарколабораторию, в которой еще находился настоящий арсенал, ликвидировали сотрудники Управления наркоконтроля ГУ МВД России по Москве при поддержке бойцов спецназа "Гром". Заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь сообщила, что сначала в вестибюле станции "Новокосино" Калининской линии Московского метрополитена сотрудниками полиции была задержана 30-летняя женщина. При ее личном досмотре обнаружено и изъято психотропное вещество - амфетамин, массой около 1 грамма.

Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества". В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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Затем сотрудниками полиции был задержан и производитель психотропного вещества. Им оказался ранее судимый 38-летний мужчина.

В ходе обыска по месту проживания задержанного обнаружена нарколаборатория по производству психотропного вещества - амфетамина, изъяты прекурсоры и оборудование, предназначенное для изготовления наркотических средств, а также наркотические средства, общей массой более 100 граммов.

В этой же квартире обнаружены оружие и боеприпасы - пистолеты, винтовки, патроны и порох. Изъятые вещества и предметы направлены в ЭКЦ ГУ МВД России по Москве для проведения экспертиз.

Фото: iStock
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Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228.1 УК РФ "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества". Подозреваемый заключен под стражу.

Расследование продолжается. Устанавливаются каналы поступления оружия и прекурсоров для производства наркотических веществ.

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