В Москве появится велопатруль

На улицы центра Москвы в конце июня выйдет велопатруль. Он будет помогать велосипедистам, пешеходам и автомобилистам, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Велопатруль, например, придет на помощь попавшим в ДТП и проследит за состоянием велодорожек и велопарковок.

- Патрульные смогут помочь в оформлении Европротокола, оказать первую помощь, а также предоставить инструменты для починки велосипеда, - рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. - Кроме того, сотрудники велопатруля смогут сообщать о грубых и опасных нарушениях правил парковки с помощью приложения "Помощник Москвы".