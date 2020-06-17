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17.06.2020 11:24
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Москве заболели коронавирусом на 25% меньше людей, чем вчера

Текст: Любовь Проценко

Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в столице выявлено на 25 процентов меньше новых случаев коронавируса по сравнению со вчерашним днем. За сутки подтверждено наименьшее за последнее время количество новых случаев - 1065.

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
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Среди вновь выявленных случаев 38,4% - у людей в возрасте от 18 до 45 лет, 34,1% - от 46 до 65, 12,3% - от 66 до 79, еще 7% - старше 80 лет. У детей - 8,2%. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними люди уже взяты под меднаблюдение.

Всего в Москве в настоящее время зарегистрировано 209 745 случаев коронавируса. При этом свыше 60% заболевших - более 128 тысяч, уже выздоровели.

Фото: gettyimages.com
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По поручению мэра Москвы, с 27 мая в столице пройти тестирование на антитела к коронавирусной инфекции может любой желающий по предварительной записи. Уже более 165 тысяч москвичей сдали анализы на антитела. По данным последних двух недель, иммунитет формируется у 17,4% населения. Более подробно с результатами исследования популяционного иммунитета можно ознакомиться на сайте Департамента здравоохранения Москвы.

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