В Подмосковье заработала горячая линия по борьбе с борщевиком

В Московской области открыли горячую линию по вопросам борщевика Сосновского. По телефону можно пожаловаться на заросли этого растения, узнать меры борьбы с ним и другую полезную информацию. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

По данным пресс-службы, обратившись на горячую линию, можно не только сообщить об очагах произрастания растения, но и узнать о плановой обработке пораженных сорняком территорий. Как напомнили в пресс-службе, уничтожать борщевик должен правообладатель земельного участка. За уклонение от этих обязанностей в области предусмотрен штраф: для граждан в размере от 2 до 5 тыс. руб., для должностных лиц - от 20 до 50 тыс. руб., для юридических лиц - от 150 тыс. до 1 млн руб.

Телефон горячей линии: 8 (495) 128-00-88