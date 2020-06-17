В Рязанской области собака покусала шестерых детей

В Рязанской области возбуждено уголовное дело в связи с нападением собак на детей. Следствие усматривает в случившемся халатность должностных лиц, сообщили в СУ СК по региону.

В Автозаводском районе города Скопина за один день бездомная собака покусала шестерых детей в возрасте от 6 до 12 лет. В этом районе обитает стая бродячих собак, одна из которых оказалась очень агрессивной. Выяснилось, что дети в разное время проходили мимо этой стаи, всех покусала одна и та же собака.

Все пострадавшие были доставлены в больницу. Пятерых после оказания необходимой медицинской помощи отправили домой. Один госпитализирован: врачи считают, что за его состоянием здоровья необходимо понаблюдать.

В ведомстве подчеркивают, что регулировать численность бездомных животных должны органы местного самоуправления. Наличие целой стаи бродячих собак, одна из которых оказалась агрессивной, нападение ее на детей свидетельствуют, что этой работой в скопинской администрации не занимаются должным образом. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".

На место происшествия выезжал руководитель следственного управления по региону Владимир Никешкин. Он встретился с родителями потерпевших детей. Расследование уголовного дела взял под личный контроль.

Главе администрации муниципального образования следователем внесено представление с требованием безотлагательно принять меры по предотвращению подобных случаев. Кроме того, руководитель следственного управления обратился к губернатору с предложением проверить, как обстоит дело с бродячими псами во всех муниципалитетах.