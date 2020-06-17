В "Сокольниках" может открыться велосипедный музей

Увлеченность москвичей велосипедами год от года растет. У горожанина Андрея Мятиева, например, она привела к тому, что он собрал уже самую большую в России коллекцию велосипедов всех времен. Корреспонденты "РГ" побывали в гостях у Мятиева и выяснили, как далеко может завезти человека двухколесный агрегат.

Вытеснил из дома

Постоянный адрес коллекции из 800 велосипедов пока есть только в интернете. Увидеть же их вживую людям интересующимся удается на временных выставках не только в Москве, но и в других городах. А складываться коллекция начала еще в 1980-е годы, когда Андрей был школьником, нашедшим на свалке раму от немецкого трофейного велика. Собрав на ее базе свой первый велосипед, с ним парень и вступил в клуб "Следопыты автомотостарины". За десятилетия его коллекция разрослась, и сейчас в ней более 800 экспонатов. Самый старый велосипед в собрании 1860 года выпуска. А еще есть 150 тысяч фотографий и тысячи архивных материалов. Так что всему этому богатству давно стало мало места не только в квартире на севере столицы, но и в гараже. Поэтому Андрей перебрался на дачу в Подмосковье, где отстроил для своей коллекции внушительный ангар.

Руль под седлом

Первый стоящий экземпляр у него появился в 1988 году. Как рассказал "РГ" коллекционер, он нашел семью бывшего дипломата, привезшего в начале 1930-х годов велосипед из Италии. Дипломата арестовали, а во время обыска колеса истыкали ножом в поисках шпионских бумаг. "Родственники хранили реликвию, но потом решили избавиться от нее. Я велосипед купил и восстановил", - рассказывает Мятиев. Потом так же случайно узнал про семью русского офицера, который увлекался велосипедным спортом и в 1918 году погиб. Оказалось, что ездил он на велосипеде марки "Россия", а перед уходом на Первую мировую войну закопал его в имении под Оршей. "Я помчался в усадьбу, но "клад" раньше меня нашли рабочие, к счастью, ржавый велосипед оказался никому не нужен", - вспоминает Мятиев.

Школьное увлечение москвича спустя годы стало уникальным музейным собранием велоистории

Есть в его коллекции велосипеды не только с историей, но и необычные сами по себе. Среди них компактный голландский двухколесный велик, влезающий без разборки в багажник любой малолитражки. Секрет скромных габаритов в том, что велосипедист управляет им из-под своего седла. Необычен и лежачий велосипед "Лигерад", который произвела немецкая компания в 1924 году. Это один из 43 оставшихся в живых, всего их было произведено 2000. Стал экспонатом и некогда подъемный механизм на ЛЭП, придуманный в середине прошлого века литовским изобретателем. В коллекции собраны и "титулованные" велосипеды, которые в 1920-1930-х годах в СССР на треках ставили рекорды под управлением маститых велогонщиков - Вениамина Батаена, Эдуарда Черношварца и Дмитрия Соловьева. Среди кустарных великов замечательны деревянные экземпляры. Один сделал в конце XIX века крестьянин из Спасского городища Владимирской области, другой - умелец из калужской деревни. "Изобретатели", видимо, подсмотрели прототипы в городских велосипедных клубах и сделали похожие из подручных материалов. Ведь цена на двухколесный "быстроног" - так тогда называли велосипед - составляла 200 рублей, а хороший дом в пригороде стоил 25 рублей. "Долго на деревянных велосипедах не катались, это как с увлечением велосипедами Льва Толстого, все слышали или читали, что писатель ездил, но мало кто знает, что продлилось это всего пару лет", - поясняет Андрей.

Родом из детства

"Иногда покупаю велосипеды для создания образа времен. Например, велосипеды 1960-1980-х годов, - говорит Мятиев. - Коллекционерам они не нужны. Но публика их принимает: "На таком катался мой дед", а "такого "Малыша" доломал брат". Могут зрители обратить внимание и на единственный сохранившийся (из 682 произведенных) складной боевой отечественный велосипед "Дукс" - на таких в Русской армии ездили самокатчики во время Брусиловского прорыва". Свой экземпляр Мятиев нашел в Санкт-Петербурге, вид у этого велосипеда был как после битвы с танком, но умелец смог его восстановить.

Обратно в город

Сейчас редко все экспонаты собираются в ангаре вместе, часть путешествует по выставкам - их бывает до десятка в год. Музейщики охотно идут на сотрудничество.

Например, Московский политехнический музей, Звенигородский краеведческий музей, выставочное пространство "Мост", Государственный исторический музей "Петергоф" и другие. Ежегодно экспонаты "выгуливают" на ретропробегах или на фестивале "Времена и эпохи". К слову, в 2016 году в обновленном пространстве ВДНХ устроили историческую велогонку, на которую приехали даже коллеги по Международной ассоциации велосипедистов (IVCA) из разных стран мира - Германии, Голландии, Америки и даже из Индонезии.

Мечтает Мятиев о большом просветительском центре, но это дело будущего.

А пока всю его коллекцию посмотреть можно только на сайте музея www.old-velo.ru.

А как у них?

От старого замка до Зала славы

Велосипедные музеи есть во многих странах. Например, в Чехии под музей в городе Нове Грады отдан старый замок. В Японии музей в Осаке собрал коллекцию спортивных байков, а в музее Йокогамы упор делают на изготовление велосипедов. В Голландии в музее "Велорама" экспонируют велики с 1920-х годов. Много веломузеев в Америке: в штате Колорадо - Зал славы горных велосипедов, а в Нью-Йорке музей собрал коллекцию всех выпускаемых в США велосипедов. В городе Нью-Джерси в музее собирают уникальные модели. Есть музеи велосипедов также в Дании, Франции, Австралии и других странах.

Тем временем

Байк для волонтера

Еще лет пять назад в столичных веломарафонах принимали участие сотни москвичей, а в прошлом году уже 30 тысяч велосипедистов. Велопрокат отметил рекордный спрос: в среднем каждый из 5,5 тыс. велосипедов использовался до 6 раз в день. В нынешнем году городской велопрокат открыли раньше для доставщиков еды и волонтеров, лишь с началом июня заработал велопрокат для всех. Кстати, организаторы велопроката отмечают, что в этом году к 528 станциям добавилось еще 100 новых, а парк байков достигнет в ближайшее время 6,5 тыс.

Компетентно

Алексей Шабуров, президент Ассоциации частных музеев России:

- У Мятиева большой по мировым стандартам музей велосипедного дела. Это уникальная и значимая коллекция. Причем самая большая коллекция в России. Пока его экспозицию в год видят всего 3-4 тысячи человек, что крайне мало. Ведем переговоры об открытии велосипедного центра на постоянной основе на территории "Сокольников". К слову, в минувшем сентябре на выставке "Частные музеи России" к велостендам было не протолкнуться. Так что успех у проекта будет.