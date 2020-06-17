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17.06.2020 15:45
Проект: В регионах

В Воронежской области расширили поддержку инвесторов

Значимые для региона бизнес-проекты получат больше преференций. Соответствующие поправки внесены в законодательство Воронежской области. Они направлены на развитие экономики, пополнение казны и создание рабочих мест.
Фото: Воронежская областная Дума Фото: Воронежская областная Дума
Фото: Воронежская областная Дума

Так, изменения в законе "О государственной (областной) поддержке инвестиционной деятельности на территории Воронежской области" позволят привлечь новые вложения в особую экономическую зону "Центр" в Новоусманском районе. Расширен перечень критериев отнесения проектов к категории особо значимых, пояснил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов.

Он напомнил, что резидентам ОЭЗ предоставляется широкий спектр льгот, в том числе по налогам на прибыль и имущество организаций, транспортному и земельному налогам, а также по таможенным платежам. Строящиеся предприятия обеспечиваются всей инженерной и транспортной инфраструктурой за счет бюджета.

Фото: Воронежская областная Дума
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- Внесение поправок позволит предоставлять инвесторам для реализации крупных проектов в ОЭЗ "Центр" еще одну меру господдержки - обеспечение кредитных обязательств залогом областного имущества и государственной гарантией. Это повысит деловую привлекательность региона и будет способствовать привлечению денег в промышленность, - отметил Владимир Нетесов.

Воронежская область занимает 15 место в национальном рейтинге состояния инвестклимата. Совокупный объем частных инвестиций в экономику региона за последние пять лет достиг полутора триллионов рублей.

Особое внимание в регионе уделяют развитию ОЭЗ "Центр" и ТОСЭР "Павловск". В особой зоне планируют открыть два десятка высокотехнологичных производств с объемом инвестиций около 30 миллиардов рублей и четырьмя с лишним тысячами рабочих мест. В проекты на территории моногорода может было вложено 13,5 миллиарда, количество вакансий на новых предприятиях составит около полутора тысяч.

Кроме того, в индустриальном парке "Масловский" запущен пилотный проект по предоставлению площадок для малого и среднего бизнеса в производственной сфере.

- В регионе создана уникальная многоуровневая система для инвесторов. Любому из них Воронежская область может предложить условия для эффективной реализации проектов. На инфраструктурно подготовленных территориях общей площадью 25 гектаров любой предприниматель может открыть производство, воспользовавшись эффективным пакетом мер господдержки - без ограничений по минимальному объему вложений, - рассказал председатель облдумы.

Фото: Воронежская областная Дума
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Прошлый год стал для Воронежской области одним из самых успешных с точки зрения привлечения инвесторов. В регионе начало работу 16 таких организаций, причем не только в ОЭЗ и Павловске, но и на других площадках в сельских районах. Вложения компаний в основной капитал в 2019 году достигли рекордных 300 миллиардов рублей, добавил Владимир Нетесов.

На 58 заседании облдумы был актуализирован список особо значимых инвестиционных проектов, которым положены меры господдержки. Это позволит дополнительно привлечь в экономику области более шести миллиардов рублей.

- Сегодня в перечне около 80 проектов в сфере производства сельскохозяйственной продукции, пищевых продуктов и обработки общей стоимостью свыше 235 миллиардов рублей. Только в 2019 годы объем мер областной господдержки для них превысил 1,3 миллиарда. В рамках реализации особо значимых проектов уже создано около 17,5 тысячи рабочих мест, - сообщил спикер регионального парламента.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронежская областная дума

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