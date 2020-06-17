Видео: В Ярославле ливень затопил улицы

Сильный дождь сделал непроходимыми и непроезжими часть улиц Ярославля.

Жители города активно выкладывают в соцсети фото и видео затопленных улиц в соцсети, возмущаясь работой ливневой канализации. В частности, одна из записей сделана у Фрунзенского районного суда: посетительницы учреждения рассказали, что припарковались возле здания, пробыли в помещении суда всего час, во время которого над городом бушевала гроза, а когда вышли, их машина, как и все остальные автомобили, оказалась по бампер в воде.

Чтобы дойти до свой машины, дамам пришлось снимать обувь и брести к автомобилю почти по колено в воде.

По словам ярославцев, в результате ливня, местами с градом, затопленными оказались участки некоторых улиц во Фрунзенском и Дзержинском районах города.

В мэрии Ярославля состояние ливневой канализации в городе пока не прокомментировали, а глава Фрунзенского и Красноперекопского районов Андрей Удальцов пояснил в соцсети, что ливневки не справились со стоками так быстро, как того хотелось, из-за большого объема воды, которая постепенно уходит.