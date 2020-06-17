Житель Подольска попытался ограбить банк

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила о задержании мужчины в городском округе Подольск за попытку ограбления банка.

Татьяна Петрова рассказала, что в дневное время мужчина в медицинской маске и очках зашел в помещение банка, расположенного на улице Большая Серпуховская, с предметом, похожим на пистолет. Злоумышленник схватил сотрудницу финансового учреждения и, угрожая ей, потребовал открыть кассу. Но женщина сказала, что у нее нет ключей от кассового помещения, после чего нападавший отпустил потерпевшую и скрылся.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьи 162 УК РФ "Разбой".

Налетчик был задержан на следующий день. Причем полицейские взяли его в момент подготовки к очередному преступлению. Им оказался 43-летний местный житель.

При личном досмотре у него обнаружен и изъят пакет с картонной коробкой, записка с угрозами применения взрывчатого устройства в случае отказа в выдаче наличных денег.

По месту проживания фигуранта полицейскими обнаружены травматический пистолет, два магазина с 18 патронами, использовавшимися при совершении преступления.

Судом злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.