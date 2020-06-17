Магистранты ДВФУ дали прогноз развития экономики после COVID-19

Модель экономической ситуации в России после кризиса, вызванного пандемии коронавируса, разработали магистранты Школы цифровой экономики Дальневосточного федерального университета, сообщает РИА Новости.

Согласно математической модели прогнозы показателей 2020 года в сравнении с 2019-м выглядят так: оборот товаров и услуг не изменится значительно в количественных показателях. Разве что упадет на 300-400 тысяч единиц количество покупок новых машин.

Вырастут цены на бензин на один - два процента и могут достичь 47 рублей за литр АИ-95. Курс доллара магистранты прогнозируют на уровне до 75 рублей. Продажи смартфонов, по их мнению, вырастут примерно на два миллиона устройств. Оборот интернет-тритейла вырастет на 8-12 процентов, а осенью нынешнего года вырастет продажа китайских брендов: автомобили и запчасти, смартфоны, бытовая техника, готовая еда.

По мнению директор Школы цифровой экономики ДВФУ Ильи Мирина, прогнозы имеют высокую степень подтверждения, но не учитывают внезапные события, которые могут сильно изменить ситуацию.