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17.06.2020 08:49
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Магистранты ДВФУ дали прогноз развития экономики после COVID-19

Текст: Ольга Журман

Модель экономической ситуации в России после кризиса, вызванного пандемии коронавируса, разработали магистранты Школы цифровой экономики Дальневосточного федерального университета, сообщает РИА Новости.

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Согласно математической модели прогнозы показателей 2020 года в сравнении с 2019-м выглядят так: оборот товаров и услуг не изменится значительно в количественных показателях. Разве что упадет на 300-400 тысяч единиц количество покупок новых машин.

Вырастут цены на бензин на один - два процента и могут достичь 47 рублей за литр АИ-95. Курс доллара магистранты прогнозируют на уровне до 75 рублей. Продажи смартфонов, по их мнению, вырастут примерно на два миллиона устройств. Оборот интернет-тритейла вырастет на 8-12 процентов, а осенью нынешнего года вырастет продажа китайских брендов: автомобили и запчасти, смартфоны, бытовая техника, готовая еда.

По мнению директор Школы цифровой экономики ДВФУ Ильи Мирина, прогнозы имеют высокую степень подтверждения, но не учитывают внезапные события, которые могут сильно изменить ситуацию.

Общество Наука Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Пандемия коронавируса COVID-19

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