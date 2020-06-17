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17.06.2020 06:17
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

На Камчатке появится "туристическая полиция"

Текст: Дина Непомнящая

План по профилактике и противодействию нелегальному туризму на 2020 год разработали в Камчатском крае. Он призван скоординировать взаимодействие органов власти и бизнеса, усилить контроль за недобросовестными турагентами. Предусматривает план и создание "туристической полиции".

"Нелегальный туризм на Камчатке - одна из основных проблем отрасли. Его масштабы сегодня сложно оценить, но решать этот вопрос необходимо", - подчеркнула врио руководителя Агентства по туризму и внешним связям региона Елена Лассаль.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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Она отметила, что одна из главных задач, которая стоит сейчас, обеспечить безопасность туристов. Нелегальные фирмы не платят налоги, не имеют постоянных офисов, нанимают неквалифицированных сотрудников, в результате предлагают более дешевые туры, чем легальные компании. Но такая экономия оборачивается проблемами, ведь турагенты не несут ответственность перед своими клиентами. Есть примеры, когда отдыхающих оставляли без помощи, забывали в лесу.

"Такие компании и физические лица не ручаются за качество предоставляемых услуг, что грозит серьезными имиджевыми потерями для всей туротрасли региона", - говорит Лассаль.

В крае панируют не только бороться с нелегалами, но и повышать профессионализм туриндустрии. Запланирован ряд образовательных мероприятий. Кроме того, будет организована информационная кампания о конкурентных преимуществах туроператоров Камчатки.

Справка "РГ"

Для профилактики распространения коронавирусной инфекции до 30 июня в Камчатском крае приостановлено проведение организованных туров и экскурсий.

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