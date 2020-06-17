В Магадане мужчина избил двух полицейских

В Магадане возбуждено уголовное дело об избиении полицейских (часть 1 статьи 318 УК РФ). Его фигурантом стал 20-летний местный житель.

13 июня наряд патрульной постовой службы прибыл по вызову во двор жилого дома на улице Транспортной, где тот самый мужчина, будучи пьяным, избивал двух девушек. Не реагируя на требования остановиться, он набросился на полицейских. Одного из них не менее двух раз ударил кулаком в лицо, второго стукнул "неустановленным предметом по голове".

- По предварительным данным у одного из полицейских диагностирован перелом костей носа, а у второго - черепно-мозговая травма с сотрясением головного мозга, - сообщает пресс-служба областного следственного управления СК РФ.

Подозреваемый задержан, в ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Если судебные медики признают телесные повреждения полицейских опасными для здоровья, магаданцу могут инкриминировать более тяжкое преступление.