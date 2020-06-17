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16.06.2020 23:48
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Восемь лет декрета

Текст: Татьяна Дмитракова (Хабаровский край)
Российская газета - Неделя № 131(8185)
- Правда, о нас "Российская газета" напишет? О нас, о простых людях? - переспросил Владимир Любушкин. - Столько внимания к нам в последние дни!

Внимание это заслуженное: супруги Любушкины из Комсомольска-на-Амуре - одна из восьми российских семей, удостоенных в этом году ордена "Родительская слава".

- В 2017-м на завод, где работает муж, приезжал губернатор, и Владимир спросил, на какую поддержку может рассчитывать наша семья. Когда в краевом правительстве узнали, что у нас семеро детей, то взяли "на карандаш", - рассказала Лилия Любушкина.

Загадывали ли молодожены Любушкины ровно 25 лет назад, что будет у них семь детей? Вряд ли: оба из семей "советского формата" - у каждого по брату. Но вот родилась Анна. Потом Ольга. А за ней - Елена...

Самая близкая и почти осуществленная мечта - жилищная

- Труднее всего было с первым ребенком - опыта же нет, - вспоминает Лилия. - Родилась четвертая - Настя, - и даже проще стало. Уже понимаешь: год пройдет бессонный, подрастет малыш, пойдет - и будет легче. Муж с первыми двумя занимается, я с малыми - восемь лет сплошного декретного отпуска.

Фото: Тагир Раджавов
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Пришлось оставить профессию: диплом фельдшера нужно каждые пять лет подтверждать, а уехать на учебу в Хабаровск возможности уже не было. Глава семьи трудится на Комсомольском-на-Амуре авиазаводе в цехе конструктивно-технологической отработки самолетов.

- Сначала пришел работать в техбюро, но потом попросился в цех, - рассказал он. - Отучился на монтажника радио- и специального оборудования, получил разряд.

Самая близкая и почти осуществленная мечта - жилищная. 16 лет семья жила в двушке. На шестого ребенка получили материнский капитал и, продав прежнее жилье, переехали в "убитую" четырехкомнатную квартиру. Привели ее в порядок. Но даже просторная квартира маловата, и мэрия выделила две комнаты в общежитии, да только они требовали капитального ремонта. На днях глава Комсомольска-на-Амуре Александр Жорник сообщил, что вместо комнат городские власти подыщут Любушкиным квартиру.

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